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День вина в Кишиневе

Кишинев вошел в топ-10 городов для осенних путешествий в СНГ

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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День вина привлекает туристов осенью в молдавскую столицу - Кишинев попал в десятку популярных направлений.

КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Молдавская столица попала в первую десятку городов, которые российские туристы выбирают для отдыха и путешествий осенью. Об этом сообщает туристический портал ТурСтат.

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Лидируют в списке Минск, Астана и Ереван.

"В первую десятку городов СНГ у туристов входят Минск в Беларуси, Астана в Казахстане, Ереван в Армении, Алматы в Казахстане, Баку в Азербайджане, Ташкент в Узбекистане, Кишинев в Молдове, Бишкек в Кыргызстане, Душанбе в Таджикистане и Ашхабад в Туркменистане", - отмечается в сообщении. 

День вина в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В Минске с 20 сентября по 8 октября проходит Международный форум театрального искусства "ТЕАРТ", в селе Арени в Армении 5 октября пройдет ежегодный праздник виноделия, в Кишиневе 5 и 6 октября отметят День вина, в Гейчае в Азербайджане в конце октября пройдет традиционный праздник граната.

По данным ТурСтат, туристы тратят на осенние путешествия в города и страны СНГ от $40 до $100 в сутки на проживание и питание.

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Теги:
День вина, Кишинев


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