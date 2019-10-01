У водителя, попавшего в ДТП с троллейбусом, и раньше были проблемы с законом

Неоднократное вождение в нетрезвом виде, приговор к лишению свободы за другую аварию - все это официальные данные о водителе, управлявшем машиной, влетевшей в троллейбус.

КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Женщина-водитель, находившаяся за рулем люксового автомобиля, врезавшегося в троллейбус, ранее уже была судима за другую аварию, которую она спровоцировала, пишет sputnik.md.

В 2017 году она осталась без водительских прав на двухлетний срок после того, как столкнулась с другим автомобилем.Тогда женщина, находившая в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу на улице Н.Димо и врезалась в ехавший автомобиль. Полиция констатировала наличие 1,9 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Суд столичного сектора Рышкановка приговорил ее к шести месяцам лишения свободы в женской тюрьме.

Однако инстанция решила передать обвинительный приговор "управлению по защите детей Оргеева для принятия мер по защите несовершеннолетнего ребенка осужденной и возможного опекунства". Об этом сказано в решении суда от 6 июля 2018 года.

Кроме того, в Сети появился ролик двухлетней давности, когда эта же женщина села за руль нетрезвой и собиралась отправиться в путь, но ее остановили.

Накануне после того, как Porsche Cayenne, двигавшийся на высокой скорости и проехавший на красный свет, врезался в троллейбус, один человек погиб и более двух десятков пострадали.

"В результате столкновения троллейбус вылетел на тротуар. Предварительная версия ДТП - водитель Porsche Cayenne передвигался на высокой скорости и не последовал запрещающему сигналу светофора. В результате аварии 20 пассажиров троллейбуса доставили в больницу, пассажир автомобиля погиб на месте, а водитель машины в тяжелом состоянии находится в медучреждении", отметили в Национальном инспекторате по патрулированию.

Во вторник правоохранительные органы предоставят другие подробности инцидента на специальной пресс-конференции.

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