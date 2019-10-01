Балан назвал все нарушения водителя Porsche, врезавшегося в троллейбус

Десятки протоколов о нарушениях и пять уголовных дел - послужной список женщины-водителя, находившейся за рулем люксового авто, влетевшего на скорости 130 километров в час в троллейбус на Буюканах.

КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Водитель автомобиля Porsche, врезавшегося в понедельник в троллейбус, пять раз привлекалась к уголовной ответственности, заявил во вторник на пресс-конференции и.о. главы Генерального инспектората полиции МВД РМ Георге Балан.

Накануне после того, как Porsche Cayenne, двигавшийся на высокой скорости и проехавший на красный свет, врезался в троллейбус, один человек погиб и 28 человек пострадали.

"По имеющейся информации, ранее водитель привлекалась к уголовной ответственности пять раз", - сказал Балан.

Первый раз, как уточнил глава полиции, 10 декабря 2010, но тогда суд изменил приговор на штраф в 2 тысячи леев. Второй раз – 16 мая 2010 BMW Х5 на перекрестке И.Крянгэ и Букурией остановили и хотели проверить на наличие алкоголя. 16 июля 2010 ей выписан штраф в 3 тысячи леев.

"Затем 31 декабря 2016 года автомобиль, который вчера был вовлечен в аварию, остановили в Оргееве и проверили ее на наличие алкоголя. Было обнаружено 0,89 промилле алкоголя. Суд Оргеева затем приговорил ее к 4 месяцам лишения свободы с отсрочкой и испытательным сроком в три года", - добавил Балан.

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Следующее уголовное дело - в Кишиневе она врезалась в другой автомобиль. Как уточнил Балан, тогда констатировали, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Суд Рышкановки 6 июля 2018-го, учитывая и предыдущий вердикт, приговорил ее к шести месяцам тюрьмы с отбыванием наказания в женской тюрьме.

Она опротестовывала решение в АП и ВСП, которые оставили в силе вердикт первой инстанции. В итоге женщина отбывала наказание в пенитенциаре Руска.

Как пояснил Балан, ранее на этого же водителя составлены 43 протокола, в том числе 4 протокола по провоцированию ДТП, на основании двух протоколов ее лишали прав, превышение скорости – 2 случая, вождение в нетрезвом состоянии – 2 раза, однажды покинула место ДТП.

"Когда ее лишали водительских прав, ее ничто не останавливало от того, чтобы сесть за руль другого автомобиля и совершать нарушения", - добавил Балан.

Согласно части 3 статьи 264 УК РМ, виновнице аварии грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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