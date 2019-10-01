В полиции ответили, был ли у водителя Porsche влиятельный покровитель

Связи в полиции или в судебных инстанциях – в правоохранительных органах рассказали, помогал ли кто-то водителю влетевшего в троллейбус люксового авто, решать проблемы с законом.

КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Полиция не покрывала нарушения водителя автомобиля Porsche, врезавшегося в понедельник в троллейбус, по действиям судов и прокуратуры должны высказаться другие структуры. Об этом заявил во вторник в ходе пресс-конференции и.о. руководителя Генерального инспектората полиции МВД Молдовы Георге Балан.

Накануне после того, как Porsche Cayenne, двигавшийся на высокой скорости и проехавший на красный свет, врезался в троллейбус, один человек погиб и 28 человек пострадали. Во вторник остаются госпитализированными 10 человек, в том числе водитель авто, которая находится в тяжелом состоянии.

Балан заявил ранее, что женщина с 2010 года пять раз привлекалась к уголовной ответственности за нарушении ПДД, также на ее имя были составлены 43 протокола. В прессе же появлялись данные о том, что всякий раз ей удавалось выходить сухой из воды в виду связей.

"Полиция не покрывала эти нарушения. Каждый раз их документировали соответствующим образом и направляли в компетентные органы. Ей выписывали штрафы и выносили приговоры. Что касается прокуратуры и судебных инстанций, то оценку дают другие органы", - сказал Балан.

Он обратил внимание на количество нарушений за девять лет, которые совершила один и тот же водитель.

"Всякий раз их снисходительно рассматривали суды и прокуратура. Каждый раз, когда ее лишали водительских прав, подавались протесты. Мы обратимся в Высший совет магистратуры и Высший совет прокуроров, чтобы ввести в программу по обучению судей и прокуроров в Национальном институте юстиции вопрос, который возникает при рассмотрении таких сложных дел", - добавил Балан.

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В свою очередь, глава управления уголовного преследования Генинспектората полиции МВД Молдовы Григоре Мога добавил, что на данный момент у него нет данных о том, что кто-то в полиции мог помогать этой женщине.

"Если мы выясним, что кто-то из наших коллег был вовлечен в то, чтобы помогать этой женщине разбираться с ее проблемами с полицией, незамедлительно обратимся в прокуратуру. Но пока о таких данных я не осведомлен", - сказал Мога.

Вместе с тем, он не смог ответить на вопрос, является ли мать подозреваемой судьей.

В то же время Мога пояснил, что еще предстоит выяснить "связь погибшего мужчины, пассажира Porsche, с находившейся за рулем женщиной".

Согласно части 3 статьи 264 УК РМ, виновнице аварии грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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