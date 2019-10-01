В ЦИК Молдовы объявили о печати бюллетеней для новых парламентских выборов

Новые выборы в парламент пройдут 20 октября: первыми отпечатают бюллетени для окружного избирательного совета №50 на западе Европы.

КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Во вторник началась печать бюллетеней для голосования на новых парламентских выборах, которые состоятся в Молдове 20 октября. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии страны.

"Первые бюллетени будут переданы в 85 избирательных бюро электоральных участков окружного избирательного совета №50. Печать 310 тысяч 950 бюллетеней для голосования на новых парламентских выборах в окружном избирательном совете №50 обойдется в 97 тысяч 16 леев", - отметили в ЦИК.

Таким образом, каждый бюллетень выходит по цене в 0,312 лея. Они будут напечатаны на государственном языке. Для них выбрана непрозрачная (матовая) бумага и бледно-коричневый цвет. Ширина бюллетеня составит 140 миллиметров, а длина – 303.

"В электоральной гонке за пост депутата от окружного избирательного совета №50 зарегистрировано 11 кандидатов", - подчеркнули в Центризбиркоме.

Всего 20 октября этого года в четырех одномандатных избирательных округах пройдут новые парламентские выборы - №17 в Ниспоренах, №33 в Кишиневе, №48 в Слободзее, Тирасполе и Бендерах, а также №50 на западе Европы.

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© Photo : Comisia Electorală Centrală Бюллетень для голосования

В 17-м округе в ходе парламентских выборов зимой этого года победу одержал тогдашний лидер Демпартии Молдовы Владимир Плахотнюк. Однако 30 июля законодательное собрание приняло к сведению заявление о том, что он сдает мандат депутата. К слову, в конце июня все руководство Демпартии подало в отставку. Это произошло после того, как Плахотнюк покинул Молдову 14 июня, когда возглавляемая им Демпартия объявила о переходе в оппозицию.

В 33-м округе победил Андрей Нэстасе, ныне занимающий должность министра внутренних дел и объявивший о том, что баллотируется в примары Кишинева.

Избранный по одномандатному округу №48 (Слободзея, Тирасполь и Бендеры) независимый депутат Виорел Мельник сложил полномочия парламентария. По его мнению, сейчас "роль независимых депутатов в парламенте сведена к нулю".

По 50-му округу в ходе выборов 24 февраля 2019 года была избрана депутатом Майя Санду, которую позже утвердили в должности премьер-министра.

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На 20 октября в Молдове также намечены всеобщие местные выборы, на которых планируется избрать 898 примаров (мэров) и 11 тысяч 580 местных советников, из которых более тысячи районных/муниципальных и свыше 10 тысяч сельских и городских.

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