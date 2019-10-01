Увеличат или нет возраст выхода на пенсию военным и судьям

Члены правящей коалиции, ПСРМ и ACUM, договорились пересмотреть модель "ухода на заслуженный отдых" судей и военных, но о возможном увеличении возрастной пенсионной планки для этой категории граждан говорит только одна сторона.

КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik, Элеонора Лисник. Условия, на которых выходят на пенсию военные, за последние девять лет уже менялись - возраст увеличили на пять лет.

Так, с 2020 года военные смогут выходить на пенсию при стаже в 25 лет. До 2011-го стаж составлял 20 лет, но в течение последних девяти лет ежегодно увеличивался на шесть месяцев.

А вот судьи в Молдове, согласно принятому в 2014 году закону, могут выходить на пенсию уже в 50 лет, если у них есть 20-летний стаж работы, из которых не менее 12 с половиной – в качестве судьи.

В ПСРМ говорят, что соглашения об увеличении пенсионного возраста нет

В Партии социалистов заявляют, что не обсуждали и не договаривались с блоком ACUM по вышеназванному вопросу. Об этом заявил Sputnik депутат, вице-председатель комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Владимир Односталко.

"Возможно, члены блока ACUM говорили между собой, но не с нами", - сказал парламентарий.

Он также подчеркнул, что пенсионный возраст – очень деликатная материя, а любые изменения по этому вопросу нужно вносить только после консультаций с обществом и после комплексного анализа и оценок ситуации.

"Мы никогда не выйдем и не объявим о решениях, принятых за одну ночь, как это делали другие", - добавил депутат.

Вместе с другими парламентариями Односталко разработал и зарегистрировал в высшем законодательном органе республики законопроект, который, наоборот, предусматривает возврат к существовавшему до внесения изменений пенсионному возрасту. До 1 июля 2017-го мужчины в Молдове выходили на пенсию в 62 года, а женщины – в 57. Спустя два года мужчины выходят на пенсию в 63, а женщины – в 58 с половиной лет. Каждый год пенсионный возраст увеличивается для них на полгода, пока не станет единым (63 года) и для мужчины, и для женщин.

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Кто еще против повышения пенсионного возраста

Советник президента Молдовы по обороне и безопасности, секретарь Высшего совета безопасности Виктор Гайчук сообщил Sputnik, что "будет сделано все возможное и невозможное", чтобы избежать увеличения пенсионного возраста для военных, полицейских и судей.

Ранее о возможном повышении пенсионного возраста говорил в эфире радиостудии Sputnik депутат от блока ACUM Игорь Гросу. Парламентарий однако отметил, что соответствующее решение не будут принимать "за одну ночь", а после консультаций в том числе и с теми, чьи интересы затронет инициатива.

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В соглашении, подписанном ПСРМ и блоком ACUM, есть договоренность о "пересмотре модели выхода на пенсию судей и военных и приравнивании его к национальной системе" (последнее предложение на 8 странице).

Говоря об этой части договора, Односталко пояснил, что там "не говорится ничего об увеличении".

Когда выходят на пенсию военные в других странах

В Бельгии, Франции и Германии младшие офицеры выходят на пенсию в 51-52 года после 20-30 лет службы. В Италии их пенсионный рубеж – 45-55 лет, а стаж – 25-30.

Размер пенсии военных в первой тройке вышеназванных стран составляет 80% от последней зарплаты, а в Италии это 75%.

Старшие офицеры выходят на пенсию в 54-56 лет в Бельгии и Германии, в 52 года – во Франции, в 45-55 лет в Италии.

Для других граждан этих стран пенсионный возраст варьируется от 58 до 65 лет.

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