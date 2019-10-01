В каком состоянии находится водитель Porsche, который врезался в троллейбус

Еще одна 51-летняя женщина - пассажирка троллейбуса продолжает оставаться в отделении реанимации – ее состояние врачи оценивают как тяжелое, но стабильное.

КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Женщина, которая находилась за рулем Porsche, врезавшегося в троллейбус, находится в очень тяжелом состоянии. Она подключена к аппарату искусственного дыхания. Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник руководитель отделения экстренной медицины Научно-практического центра медицины скорой помощи Игорь Куров.

Накануне после того, как Porsche Cayenne, двигавшийся на высокой скорости и проехавший на красный сигнал светофора, врезался в троллейбус, один человек погиб и более двух десятков пострадали.

"В общей сложности в больницу скорой медицинской помощи по итогам ДТП обратились 25 человек, из которых - 15 женщин, и 10 мужчин в возрасте 19-67 лет", - сказал Куров.

По его словам, всем пациентам была оказана помощь согласно национальным и международным протоколам лечения. "После осмотра и оказания медпомощи 14 человек выписаны для прохождения лечения на дому под присмотром семейного врача. А девять человек остались в институте скорой помощи", - пояснил Куров.

Он отметил, что, из тех, кто продолжает находиться в больнице, - шесть женщин и трое мужчин с различными травмами опорно-двигательного аппарата, внутренних органов и головы.

"На данный момент всем девятерым пациентам продолжают оказывать медпомощь в отделениях института скорой помощи. Из девятерых госпитализированных пациентов заслуживает внимания женщина, которая помещена в отделение интенсивной терапии и анестезии. Ей сделали срочную операцию сразу после того, как доставили в больницу", - сказал врач.

В настоящее время, как отметил Куров, она находится в очень тяжелом состоянии – у нее крайне серьезные многочисленные травмы. "Сейчас она проходит интенсивное лечение... Мы делаем все возможное, что от нас зависит. Она подключена аппарату искусственного дыхания", - подчеркнул эксперт.

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Отвечая на вопрос, был ли проведен в отношении женщины-водителя Porsche экспресс-тест на содержание алкоголя, доктор отметил, что в этой ситуации подобная процедура не предусмотрена. "Согласно местному законодательству, были взяты образцы биологического материала для определения степени опьянения и его происхождения", - сказал он.

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По его словам, еще одна женщина в возрасте 51 лет продолжает оставаться в отделении реанимации – ее состояние тяжелое, но стабильное.

"У остальных пациентов степень тяжести травм средняя. Они перенаправлены в профильные отделения", - отметил Куров.

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