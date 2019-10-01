Официально: студентки, избившие молодую мать в Кишиневе, исключены из ВУЗа

В медуниверситете отреагировали на происшествие, запечатленное случайным свидетелем на видео и вызвавшее бурную реакцию в соцсетях.

КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Иностранные студентки государственного университета медицины и фармации имени Николая Тестимицану, которые избили женщину на глазах ее маленькой дочери, исключены из ВУЗа. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе образовательного учреждения.

Видео нападения группы девушек, говорящих на арабском языке, на женщину, которая переходила улицу с трехлетней дочерью, разместил свидетель происшествия. Как отметила пресс-секретарь столичной полиции Светлана Скрипник, инцидент произошел 23 сентября в 15.30 на улице Николая Тестемицану. По данным правоохранительных органов, все началось с того, что женщина сделала девушкам замечание: дескать, они ведут себя агрессивно и одеты неподобающе. В полиции заявили, что планируется открыть уголовное дело по факту хулиганства. Виновным грозит до трех лет тюрьмы или до 240 часов неоплачиваемой работы в пользу общества.

Во вторник вечером состоялось заседание комитета по этике медуниверситета, на котором рассмотрели материалы по этому делу и заслушали участниц конфликта. В результате, как отметили в пресс-службе, "принято самое суровое наказание за нарушение норм поведения в том числе с применением физической силы".

"На основе заключения комитета по этике издан указ ректора №256 от 1 октября 2019 года об исключении четырех студенток третьего курса – гражданок Израиля и расторжении контрактов, заключенных с ними на обучение", - отметили в пресс-службе медуниверситета.

Накануне деканат факультета медицины №2 провел заседание с участием всех иностранных студентов, на котором повторно обсудили правила их поведения как в рамках самого университета, так и в общественных местах.

"Государственный университет медицины и фармации имени Николая Тестимицану осуждает любое агрессивное поведение, которое противоречит моральным принципам и закону", - сказано в пресс-релизе ВУЗа.

До этого президент Молдовы Игорь Додон призвал все ответственные структуры разобраться и рассмотреть возможность отзыва разрешения на пребывание в Молдове у иностранных студенток, которые избили жительницу Кишинева на глазах ее маленькой дочери.

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