Убийственный Porsche: детали расследования и "тайное прошлое" виновницы ДТП

Молднет кипит - в соцсетях продолжают активно обсуждать серьезную аварию с участием люксового авто и троллейбуса. Читайте в обзоре Sputnik, что известно о пострадавших и виновнице аварии.

КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Прошли сутки после столкновения Porsche Cayenne с троллейбусом в Кишиневе. В результате погиб один человек и еще несколько десятков пострадали. В каком состоянии находятся раненые, что грозит виновному в аварии, какая информация есть у правоохранительных органов о погибшем, а также, какие тайны скрывает прошлое владелицы люксового авто, читайте в обзоре Sputnik.

ДТП, которое взбудоражило все страну, произошло на перекрестке улиц Алба-Юлия и О. Гибу в понедельник около двух часов дня.

По данным полиции, Porsche передвигался со скорость 130 километров в час. Кроме того, дама за его рулем проигнорировала красный сигнал светофора. В результате столкновения троллейбус вылетел на тротуар, а легковой автомобиль превратился в груду металла.

Погиб пассажир авто. Как сообщили в правоохранительных органах, мужчина скончался на месте.

Состояние пострадавших в ДТП

Как сообщил замначальника Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Серджиу Головач, всего в ДТП получили ранения 28 человек, в том числе два ребенка.

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По состоянию на 15.00 вторника девять пострадавших в аварии продолжают оставаться в столичной больнице скорой медицинской помощи. Из них - шесть женщин и трое мужчин с различными травмами опорно-двигательного аппарата, внутренних органов и головы. Остальных выписали.

"Из девятерых госпитализированных пациентов заслуживает внимания 38-летняя женщина, которая помещена в отделение интенсивной терапии и анестезии. Ей сделали срочную операцию сразу после того, как доставили в больницу", - сказал руководитель отделения экстренной медицины Научно-практического центра медицины скорой помощи Игорь Куров.

По его словам, она находится в очень тяжелом состоянии – у нее крайне серьезные многочисленные травмы. Она подключена к аппарату искусственного дыхания.

Еще одна женщина в возрасте 51 лет продолжает оставаться в отделении реанимации – ее состояние тяжелое, но стабильное.

"У остальных пациентов степень тяжести травм средняя. Они перенаправлены в профильные отделения", - отметил Куров.

Что известно о погибшем в ДТП

Информации об единственном пассажире Porsche, который скончался в результате столкновения авто с троллейбусом, не так много.

По данным правоохранительных органов, речь идет о мужчине 1979 года рождения. Он погиб на месте – прибывшие врачи смогли лишь констатировать его смерть.

"На данный момент устанавливается связь этого мужчины с водителем транспортного средства", - отметили в полиции.

Шлейф уголовных дел владелицы Porsche

У дамы за рулем Porsche, попавшего в ДТП с троллейбусом, и раньше были проблемы с законом. В полиции предоставили полный список нарушений правил дорожного движения, которые совершила женщина в период с 2010 года.

"По имеющейся информации, ранее водитель привлекалась к уголовной ответственности пять раз", - заявил и.о. главы Генерального инспектората полиции МВД Молдовы Георге Балан на пресс-конференции во вторник.

В июле 2016 года столичный суд сектора Рышкановка приговорил ее к шести месяцам тюрьмы с отбыванием наказания в женской тюрьме. Женщина опротестовывала решение в Апелляционной и Высшей судебной палатах, которые оставили в силе вердикт первой инстанции. В итоге женщина отбывала наказание в пенитенциаре Руска.

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Как пояснил Балан, ранее на этого же водителя составлены 43 протокола, в том числе 4 протокола по провоцированию ДТП, на основании двух протоколов ее лишали прав, превышение скорости – 2 случая, вождение в нетрезвом состоянии – 2 раза, однажды покинула место ДТП.

"Когда ее лишали водительских прав, ее ничто не останавливало от того, чтобы сесть за руль другого автомобиля и совершать нарушения", - добавил Балан.

А еще в молднете обсуждают ранее снятое видео с участием той же женщины-водителя Porsche.

Связи водителя Porsche, или почему ей всё сходило с рук

По словам того же Балана, полиция не покрывала нарушения женщины-водителя автомобиля Porsche. А вот, что касается нарушений ею ПДД, то, как отметил и.о. главы Генинспектората полиции, их снисходительно рассматривали суды и прокуратура.

"Каждый раз, когда ее лишали водительских прав, подавались протесты. Мы обратимся в Высший совет магистратуры и Высший совет прокуроров, чтобы ввести в программу по обучению судей и прокуроров в Национальном институте юстиции вопрос, который возникает при рассмотрении таких сложных дел", - добавил Балан.

В свою очередь, глава управления уголовного преследования Генинспектората полиции МВД Молдовы Григоре Мога добавил, что на данный момент у него нет данных о том, что кто-то в полиции мог помогать этой женщине.

"Если мы выясним, что кто-то из наших коллег был вовлечен в то, чтобы помогать этой женщине разбираться с ее проблемами с полицией, незамедлительно обратимся в прокуратуру. Но пока о таких данных я не осведомлен", - сказал Мога.

Вместе с тем, он не смог ответить на вопрос, является ли мать подозреваемой судьей.

Невезучий троллейбус

Не повезло и самому троллейбусу, в который врезался Porsche. В соцсетях появилась фотография годичной давности, на которой изображено транспортное средство именно под этим номером. В 2018-м в этот троллейбус на высокой скорости врезался Hyundai.

Что грозит виновнице аварии

По словам начальника управления уголовного преследования, по факту ДТП начато уголовное дело по обоснованному подозрению в нарушении правил безопасности дорожного движения, которое привело к непреднамеренной гибели человека, по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Молдовы.

Она предусматривает от 3 до 7 лет тюремного заключения.

Он отметил, что собраны доказательства – заявления пострадавших и очевидцев, видеозаписи, проанализировано место происшествия, что позволяет подозревать водителя легкового автомобиля в совершении преступления. "Учитывая тяжесть случая и историю подозреваемой будут выяснены все факты, приведшие к ДТП", - сказал Мога.

В полиции, к слову, заявили, что надо менять законодательство, чтобы таких ситуаций не случалось больше, что будут обсуждать, как это сделать.

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