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Медицинская справка

В Приднестровье пройдет первый медицинский форум

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Организаторы объявили точную дату проведения планирующегося масштабного мероприятия и время регистрации участников на него.

ТИРАСПОЛЬ, 2 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Стала известна дата Первого медицинского форума Приднестровья. Он пройдет 29-30 ноября в Тирасполе. Сейчас оргкомитет разрабатывает программу, ведутся переговоры с иностранными спикерами.

"В октябре на сайте минздрава будет открыта регистрация участников. Темы, которые будут подняты в рамках форума, еще шлифуются. Но уже можно обозначить ключевые направления – будущее приднестровского здравоохранения, кадровая политика и работа с населением", - подчеркнул руководитель ведомства Алексей Цуркан.

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Как сообщили в минздраве, участники форума смогут детально ознакомиться с Концепцией развития здравоохранения на ближайшие семь лет - именно этот документ определяет все грядущие нововведения в медицине.

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Запланированы также отдельные сессии по диспансеризации населения, защищенности медработников, по медицинскому страхованию и доказательной медицине. С докладами выступят руководители Минздрава, ведущие профильные специалисты, приглашенные гости.

Одной из локаций станет "Школа здоровья" - информационная площадка, где врачи будут поднимать актуальные вопросы сохранения и укрепления здоровья, а граждане смогут получить компетентную информацию из первых уст.

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Теги:
медицина, Приднестровье


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