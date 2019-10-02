Нестерпимая вонь из Кишинева никуда не делась: что говорят в Apă-Canal

В компании подчеркнули, что "все сбросы сточных вод с загрязняющими веществами, зарегистрированные в период с 23 августа по настоящее время, очень хорошо срежиссированы".

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Акционерное общество Apă-Canal Chişinău сообщает, периодически на муниципальную очистную станцию попадают сбросы сточных вод с максимальной концентрацией загрязняющих веществ.

Уже несколько недель Кишинев регулярно накрывает зловоние. И хотя проблема загрязнения реки Бык и неприятного запаха, который ощущают жители столицы и района Новые Анены, дошла до правительства и правоохранительных органов, дело все никак не сдвинется с мертвой точки – практически каждый вечер Кишинев попадает под "газовую" атаку.

Высокая концентрация загрязняющих веществ

В Apă-Canal сообщили, что компания в режиме нон-стоп мониторизирует технологический процесс на очистной станции в Кишиневе, однако "периодически через канализационную систему общего назначения на станцию попадают сбросы сточных вод с максимальной концентрацией загрязняющих веществ". В некоторые дни, как отметили в компании, концентрация загрязняющих веществ в 4-5 раз больше, чем позволяет режим работы канализационной системы, и это ставит под угрозу работу станции на биологическом этапе.

Ежедневно анализируя концентрацию загрязняющих веществ в образцах сточных вод, Apă-Canal констатирует, что в некоторые дни их доля оказалась чрезвычайно высокой. Такая ситуация была зафиксирована ночью 27 и 28 сентября.

"В среднем на очистную станцию должен поступать суточный объем сточных вод в 135 тысяч кубометров с концентрацией загрязняющих веществ 250-280 миллиграмм на литр при общей массе 40 тонн. Однако, согласно лабораторным анализам образцов, отбираемых автоматически в течение 24 часов, масса загрязняющих веществ на входе в станцию ​​составляет 105 тонн", - отметили в компании.

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В то же время в Apă-Canal утверждают, что эта разница загрязняющих веществ, рассчитанная по объему сточных вод, сбрасываемых в течение дня, и сточных вод, поступающих в течение 24 часов, показывает, что концентрация загрязняющих веществ на входе в очистное сооружение неравномерна.

"Это означает и то, что некоторые экономические агенты в конце дня и / или ночью сбрасывают в канализационную систему общего назначения отходы производства и сточные воды с чрезвычайно высокой концентрацией загрязняющих веществ, что приводит к ингибированию активного ила и ухудшению процесса биологической очистки", - пояснили в Apă-Canal.

Там также добавили, что сбросы, которые повторяются каждые 5-7 дней, приводят к увеличению концентрации загрязняющих веществ.

Что делать?

Как отметили в пресс-службе компании, "в целях исправления сложившейся ситуации администрация поставщика воды усилила проверки экономических агентов в сфере виноделия, переработки молочных продуктов, рыбы, мяса, алкогольной продукции и т.д.".

В Apă-Canal предупредили, что если обнаружат предпринимателей, которые сбрасывают воды с более высокой концентрацией загрязняющих веществ, то бизнесменам придется возместить ущерб, нанесенный компании и окружающей среде, а в некоторых случаях возможно и закрытие компаний.

"В настоящее время нет четкого механизма, который позволил бы обязать не бытовых потребителей, осуществляющих производственную деятельность, построить собственные (локальные) очистные сооружения", - отметили в Apă-Canal.

По информации компании, стабильная работа технологического процесса на очистной стации может быть обеспечена только в случае прекращения сбросов сточных вод с повышенной концентрацией загрязняющих веществ и отходов производства в канализационную систему общего пользования, закрытие подобных предприятий.

Одним из выходов из сложившейся ситуации также станет установка локальных очистных сооружений при каждом промпредприятии.

"Администрация Apă-Canal неоднократно обращалась в соответствующие структуры, связанные с защитой окружающей среды и вод, в полицию прокуратуру, чтобы найти экономических агентов, которые сбрасывают сточные воды с концентрацией загрязняющих веществ, которые значительно превышают установленные нормы, а также для поиска практических решений по избавлению от неприятного запаха, исходящего от очистной станции в Кишиневе. Однако нет каких-либо результатов", - добавили в компании.

Там также подчеркнули, что "все сбросы сточных вод с загрязняющими веществами, зарегистрированные в период с 23 августа по настоящее время, очень хорошо срежиссированы".

В Apă-Canal добавили, что не имеют правовых рычагов для самостоятельного разрешения создавшейся ситуации. Компания призвала суполномоченные учреждения вмешаться в процесс стабилизации и восстановления процесса очистки сточных вод.

Опасно ли зловоние для здоровья человека

Разумеется, многих интересует, насколько безопасно находиться в молдавской столице, и не несет ли запах угрозу здоровью. В

"Хочу успокоить людей – это не отравляющее вещество, влияющее на органы дыхания. Это не химическое оружие", - заявил в интервью радиостудии Sputnik председатель кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимир Гараба.

Впрочем, не все категории граждан получают от зловония только эстетические неудобства. "Те, кто болеют нервными болезнями или сердечными, на них запах влияет опосредовано. Когда усиливается запах, их здоровье ухудшается", - сказал Гараба.

Намного опасней не запах, а те вещества, которые предприятия сливают в реку Бык, утверждает эколог.

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"Проблема - в химических веществах, которые уничтожают все живое, что было в реке Бык. Поэтому в ней уже давно нет живых организмов кроме болезнетворных микробов. И хуже всего, что ниже по течению люди используют эту "мертвую" воду для нужд сельского хозяйства", - пояснил собеседник.

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