Дело о попытке организации путча в Молдове: в парламенте заслушают 8 человек

Слушания в рамках следственной парламентской комиссии состоятся 8 октября – в список приглашенных включены несколько депутатов-демократов, вице-председатель Демпартии и другие.

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Восемь человек, в том числе экс-замглавы Генинспектората полиции Георгий Кавкалюк, будут заслушаны парламентом по делу о попытке организации антиконституционного путча Демпартией через Конституционный суд и Генпрокуратуру. Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook вице-спикер Михай Попшой, который также является председателем парламентской комиссии по расследованию обстоятельств тех событий.

"На слушания приглашены депутаты от фракции демократов Владимир Чеботарь, Сергей Сырбу, Игорь Время, вице-председатель ДПМ Александр Кауя, бывший генсек МВД Симион Карп, экс-замглавы Генинспектората полиции Георгий Кавкалюк, руководитель Фельдъегерского бюро Валериу Чемыртан, глава Ассоциации прокуроров Молдовы Александр Кладко", - написал Попшой на своей странице в Facebook.

Заседание комиссии намечено на вторник, 8 октября, в 10.00.

Решения Генпрокуратуры

Ранее занимавший пост главы МВД Андрей Нэстасе потребовал в срочном порядке инициировать внутреннее расследование в Генеральной прокуратуре, возбудить уголовное дело по факту узурпации власти в государстве, а также лишить иммунитета экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, руководителя "Партии "Шор" Илана Шора и объявить их в международный розыск.

Нэстасе было отказано в возбуждении дела 23 июля, когда и.о. генпрокурора был Игорь Попа. Объяснили свое решение в Генпрокуратуре тем, что оно "принято по результатам анализа фактических обстоятельств, оценки предоставленных доказательств, и было основано на юридических доводах".

Затем, согласно законодательству, парламент назначил нового и.о. генерального прокурора Думитру Робу. Он аннулировал предыдущее распоряжение, так как были "констатированы фактические и правовые ошибки при издании указа об отказе в открытии уголовного дела". Таким образом, дело об узурпации власти в период с 7 по 14 июня 2019 года открыто 5 августа.

Бывший Генеральный прокурор страны Валерий Гурбуля ранее заявлял Sputnik, что открыть уголовное дело по факту узурпации власти в Молдове надо было не позднее 10 июня.

Несколько дней назад Робу сообщил, что в ближайшее время у следственных органов появятся первые подозреваемые по уголовному делу об узурпации власти.

"По уголовному делу, открытому по факту узурпации государственной власти, проводится большой объем действий. На данном этапе уже вырисовывается картина того, что произошло в июне этого года. В ближайшем время у нас будут уже и подозреваемые по этому уголовному делу", - сказал он.

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