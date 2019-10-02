Один из начальников в Погранполиции причастен к контрабанде сигарет – видео

Начальник одного из управлений Пограничной полиции подозревается в том, что способствовал контрабанде сигарет из Румынии на протяжении 2016-2019 годов.

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Прокуроры передали в суд материалы на членов преступной группировки, которые занимались контрабандой табачной продукции в особо крупных размерах из Румынии, начиная с 2016 года. Об этом сообщили в прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и собою делам.

Там сообщили, что преступная группировка осуществляла деятельность в период в период 2016-2019 годов. Всего в состав формирования входило восемь человек, среди которых - начальник секториального отделения регионального управления Пограничной полиции "Север".

"У них был четко спланированный план преступной деятельности, характеризующийся высокой степенью координации между ее членами, за каждым из которых была закреплена своя роль - упаковка табачных изделий, транспортировка на заранее установленный участок реки Прут, а также их перевозка на лодке в Румынию", - добавили в прокуратуре.

По данным следствия, пограничник должен был составлять график патруля в этом регионе.

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Прокуроры выяснили, что всего за месяц членам преступной группировки удалось нелегально перевезти через Прут 160 тысяч пачек сигарет на сумму в четыре миллиона леев (порядка 226 тысячи долларов по текущему курсу Нацбанка). Затем следственные органы подали запрос в суд о конфискации имущества членов группировки, в том числе, транспортных средств на сумму в четыре миллиона леев. Однако инстанция отклонила это ходатайство прокуроров, которые затем опротестовали это решение.

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