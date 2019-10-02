16:59 02 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.32
  • USD17.73
  • RUB0.27
  • RON4.07
  • UAH0.72
Поиск
Мужчина курит сигарету, фото из архива

Один из начальников в Погранполиции причастен к контрабанде сигарет – видео

© Sputnik / Konstantin Chalabov
Общество
Получить короткую ссылку
16310

Начальник одного из управлений Пограничной полиции подозревается в том, что способствовал контрабанде сигарет из Румынии на протяжении 2016-2019 годов.

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Прокуроры передали в суд материалы на членов преступной группировки, которые занимались контрабандой табачной продукции в особо крупных размерах из Румынии, начиная с 2016 года. Об этом сообщили в прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и собою делам.

Там сообщили, что преступная группировка осуществляла деятельность в период в период 2016-2019 годов. Всего в состав формирования входило восемь человек, среди которых - начальник секториального отделения регионального управления Пограничной полиции "Север".

Супермаркет
© Sputnik / Miroslav Rotari
Молдавских производителей вытесняет с местного рынка ближайший сосед

"У них был четко спланированный план преступной деятельности, характеризующийся высокой степенью координации между ее членами, за каждым из которых была закреплена своя роль - упаковка табачных изделий, транспортировка на заранее установленный участок реки Прут, а также их перевозка на лодке в Румынию", - добавили в прокуратуре.

По данным следствия, пограничник должен был составлять график патруля в этом регионе.

Контрабандистов ловят прямо в Кишиневе — задержан груз сигарет и спирта>>>

Прокуроры выяснили, что всего за месяц членам преступной группировки удалось нелегально перевезти через Прут 160 тысяч пачек сигарет на сумму в четыре миллиона леев (порядка 226 тысячи долларов по текущему курсу Нацбанка). Затем следственные органы подали запрос в суд о конфискации имущества членов группировки, в том числе, транспортных средств на сумму в четыре миллиона леев. Однако инстанция отклонила это ходатайство прокуроров, которые затем опротестовали это решение.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Дорогая контрабанда: что пытался провезти молдаванин через границу Украины
Теги:
пограничники


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Лучшие фото Sputnik в сентябре 2019 года
Результат реставрационных работ в городе Алеппо
Каков результат реставрационных работ в Алеппо - видео
Молдова на мировом рынке виноделия
Виноделие в Молдове и в мире: цифры и факты

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться