Махинации с землей: пострадали почти 200 жителей Бричанского района

Местным жителям, чьи земли незаконно возделывали две компании, нанесен ущерб на сумму более 6 миллионов леев.

КИШИНЕВ, 2 окт - Sputnik. Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел в среду открыли уголовное дело по факту незаконного пользования двумя фирмами земель около 200 жителей Бричанского района. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре республики.

Как пояснили в ведомстве, компании самовольно стали обрабатывать земельные участки жителей села Дрепкэуць, не получи на это согласия владельцев.

"Прокуроры начали уголовное расследование по факту совершения преступления - самовольных действий экономических агентов, которые обрабатывали земли жителей указанного села, не учитывая несогласие сельчан. Если вина будет доказана, то замешанные в этом лица могут быть осуждены на срок до 8 лет тюремного заключения", - уточнили в Генпрокуратуре.

По информации ведомства, местным жителям нанесен ущерб на сумму более 6 миллионов леев (338,5 тысячи долларов США по курсу НБМ).

Сообщается, что прежде, чем начать расследование, прокурорам потребовались ответы всех структур, куда обращались владельцы земельных участков.

"Учитывая комплексный характер и резонанс дела, и.о. генпрокурора поручил заниматься расследованием прокурорам по борьбе с оргпреступностью и расследованию особых дел", - добавили в ведомстве.

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