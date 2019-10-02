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Обыски. Архивное фото

Обыски в Молдове: речь о крупной взятке и изнасиловании - видео

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Обыски в Молдове (110)
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Проверки прошли по месту жительства троих подозреваемых - они обещали помочь решить вопрос с уголовным делом по факту изнасилования.

КИШИНЕВ, 2 окт - Sputnik. Сотрудники Службы внутренней безопасности и борьбы с коррупцией МВД (SPIA) вместе с прокурорами провели серию обысков у троих подозреваемых по делу получении крупной денежной суммы за помощь в решении проблем с уголовным делом по факту изнасилования. Об этом сообщили в среду в Генеральной прокуратуре республики.

"Трое подозреваемых получили 10 тысяч евро. Взамен они обещали убедить жертву забрать заявление. Кроме того, они же заявляли, что могут повлиять на сотрудников Генерального инспектората полиции, чтобы те приняли положительное решение по указанному делу", - пояснили в ведомстве.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых сотрудники правоохранительных органов нашли у них деньги, которые до этого им передали под контролем офицеров SPIA, а также другие доказательства причастности к делу.

Согласно действующему законодательству подозреваемым грозит до 10 лет тюремного заключения.

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Тема:
Обыски в Молдове (110)

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Теги:
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