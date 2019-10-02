Официальные данные Минздрава: водитель Porsche в момент ДТП была сильно пьяна

Глава молдавского Минздрава отметила, что результаты экспертизы показали, что концентрация алкоголя в крови женщины-водителя Porsche в несколько раз превышает допустимую норму.

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Результаты экспертизы показали, что женщина-водитель Porsche, который врезался в троллейбус, на момент свершения аварии была пьяна, заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Алла Немеренко на заседании правительства в среду.

"Только что пришел результат теста на алкоголь в крови, который равен 2,15 промилле. А это в несколько раз превышает допустимую норму", - сказала министр, добавив, что это предварительный результат.

По ее словам, женщина-водитель до сих пор находится в очень тяжелом состоянии.

"Сегодня появились первые признаки положительной динамики", - добавила Немеренко.

Госсекретарь МВД Януш Ерхан после заседания правительства заявил, что итоговый результат теста на наличие спиртного в крови водителя Porsche составляет 1,87 промилле. Это данные, полученные из центра судмедэкспертизы.

Глава Минздрава отметила, что всего после ДТП в больницу обратились 25 человек, из них девять госпитализированы. Остальным, как отметила министр, оказали медицинскую помощь и выписали для прохождения лечения на дому под присмотром семейного врача.

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Из девяти пациентов, которые остались в больнице, еще одна женщина находится в тяжелом состоянии с многочисленными травмами грудной клетки.

"Состояние остальных семерых пациентов оценивается как средней тяжести. Сейчас началась операция человек, у которого очень серьезная травма бедренной кости. Вне зависимости о статуса страховки пострадавших вся необходимая медицинская помощь оказывается бесплатно. Затраты довольно большие", - заявила Немеренко.

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ДТП, которое взбудоражило все страну, произошло на перекрестке улиц Алба-Юлия и О. Гибу в понедельник около двух часов дня. По данным полиции, Porsche передвигался со скорость 130 километров в час. Кроме того, дама за его рулем проигнорировала красный сигнал светофора. В результате столкновения троллейбус вылетел на тротуар, а легковой автомобиль превратился в груду металла. Погиб пассажир Porsche и несколько десятков человек пострадали.

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