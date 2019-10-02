Санду: злостных нарушителей ПДД надо автоматически лишать водительских прав

Изменения в законодательство и служебное расследование - первые меры, которые предприняли власти после жуткой аварии, в которой пострадали три десятка человек.

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Премьер-министр Майя Санду заявила, что люди, систематически нарушающие правила дорожного движения, как в случае с водителем Porsche, влетевшего в троллейбус, должны автоматически лишаться прав, вне зависимости от дальнейших решений суда. Такие поправки следует внести в законодательство, заявил глава кабмина на заседании в среду.

В понедельник Porsche Cayenne, двигавшийся на высокой скорости и проехавший на красный свет, врезался в троллейбус. В результате один человек погиб и 28 человек пострадали. В среду остаются госпитализированными 9 человек, в том числе водитель авто, которая находится в крайне тяжелом состоянии. В ее крови констатировано наличие 2,15 промилле алкоголя.

"После этого случая мы поняли, какова цена слабых институтов. Мы увидели, как убивает коррупция. Как возможно, чтобы человеку, у которого пять уголовных дел и столько протоколов, дают дальше водить автомобиль? Нужно разобраться Минюсту и МВД по каждому случаю - кто вовлеченные люди, кто выносил решения, насколько они выполнялись", - сказала Санду.

Глава кабмина подчеркнулa, что, к сожалению, но это не единичный случай в Молдове.

"Такие люди должны быть лишены прав на долгие годы. Санкции должны быть автоматическими, не по решению суда, вне зависимости от других санкций, которые вынесут суды. Это надо внести в закон. Санкции должны быть очень строгими для тех, кто садится за руль в нетрезвом состоянии", - добавила Санду.

Как уточнила премьер, на совете по безопасности дорожного движения будут рассматриваться все предложения.

"Те, кто владеет люксовыми машинами и пытается по телефону решить проблемы с юстицией, должны знать, что мы будем пресекать такие случаи и бороться с ними. Нужна реформа юстиции, потому что в противном случае коррупция может убить. Мы платим слишком высокую цену", - заключила Санду.

В свою очередь, госсекретарь министерства внутренних дел Януш Ерхан заявил, что уже начато служебное расследование.

"Мы начали служебное расследование, чтобы проверить правильность принятых решений, насколько верно составлялись протоколы, не было ли благосклонности при определении штрафных баллов и штрафов. Работаем над комплексным анализом подобных дел, по поводу тех, кто систематически совершает такие нарушения", - заявил Ерхан.

По его словам, в ближайшие дни Национальный инспекторат по патрулированию проведет ряд специальных операций.

Исполняющий обязанности Генинспектората полиции Георге Балан ранее заявлял, что женщина с 2010 года пять раз привлекалась к уголовной ответственности за нарушения ПДД, также на ее имя были составлены 43 протокола. По решению суда, она даже отбывала наказание в виде шести месяцев лишения свободы в тюрьме Руска. В сети же появились несколько видеороликов, где женщина пьяной садится за руль, провоцирует ДТП.

В СМИ же появились данные со ссылкой на адвоката, что эта женщина-водитель страдает алкогольной зависимостью.

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