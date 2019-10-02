Сюрпризы от Air Moldova: что ждет пассажиров

Тариф за багаж до 23 килограммов для категории "эконом basic" увеличился с 1 октября вдвое – с 10 до 20 евро. Правда, это нововведение касается не всех направлений, куда выполняет рейсы национальный авиаперевозчик.

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Пока власти Молдовы готовят отчет о том, как была приватизирована главная авиакомпания страны, а также, каким образом влияет на цену билета сбор в аэропорту в размере 9 евро, Air Moldova объявила об увеличении тарифа на багаж (до 23 килограммов). Однако это касается лишь некоторых направлений, куда национальный авиаперевозчик выполняет регулярные рейсы.

"Это изменение ценовой политики на багаж распространяется на данный момент только на Лондон и Дублин, так как это самые длительные полеты, которые выполняет компания Air Moldova. Расходы на провоз багаж всегда растут, поэтому и было принято решение об изменении ценовой политики – с 10 до 20 евро", - заявила Sputnik пресс-секретарь Яна Зиду.

Нововведение вступило в силу с 1 октября 2019 года на билеты категории "эконом basic", которые не включают багаж.

"На билеты, которые, исходя из своего класса, уже включают багаж, эти изменения не подействуют. Если пассажир приобрел билет без багажа в тарифе "эконом basic", то он будет оплачивать уже не 10 евро как раньше, а 20", - сказала Зиду.

По словам собеседницы, на остальные направления Air Moldova эти изменения не распространяются. На данный момент, как пояснила представитель компании, это касается лишь рейсов в Лондон и Дублин. Пассажиры, которые ранее приобрели билеты в эти направления, уплатив 10 евро за багаж, не должны переживать – им не придется компенсировать разницу в цене.

Эксперт Евгений Коштей в комментарии студии Sputnik Молдова рассказал, что вероятнее всего менеджеры компании изучили тарифы на перевозку багажа конкурентов на рынке, в частности, лоукостеров.

По его словам, одна из причин повышения тарифа на багаж может заключаться в необходимости иметь cash flow на зимний сезон.

"Компания будет нуждаться в большем количестве денег для поддержания операций или технического обслуживания, и добавление 10 евро багажа будет для них дополнительным доходом", - считает Коштей.

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