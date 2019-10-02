Водитель троллейбуса, в который врезался Porsche, награжден медалью Meritul Civic

Глава государства Игорь Додон отметил, что Василе Секриеру удалось, несмотря на полученные травмы, отвести троллейбус от остановки, на которой находились люди, и тем самым избежать других жертв.

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон наградил Василе Секриеру, водителя троллейбуса, в который в понедельник врезался Porsche Cayenne, медалью Meritul Civic ("За гражданские заслуги"). Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети Facebook.

В понедельник Porsche Cayenne, двигавшийся на высокой скорости и проехавший на красный свет, врезался в троллейбус. В результате один человек погиб, и 28 человек пострадали. В среду остаются госпитализированными 9 человек, в том числе водитель авто, которая находится в крайне тяжелом состоянии. В ее крови констатировано наличие 1,87 промилле алкоголя.

"По имеющейся информации, Секриеру удалось, несмотря на полученные травмы, отвести троллейбус от остановки, на которой находились люди, и тем самым избежать других жертв. В настоящее время водитель находится на больничном вследствие полученных во время ДТП травм и стресса", - подчеркнул Додон.

Глава государства в ходе встречи с Секриеру поблагодарил его за проявленный профессионализм, мужество и гражданскую ответственность.

"Считаю, что такие поступки заслуживают высокой государственной оценки, в связи с чем решил вручить господину Секриеру медаль Meritul Civic ("За гражданские заслуги") и пожелал ему скорейшего выздоровления", - заявил Додон.

В то же время глава государства подчеркнул, что "правительство и МВД должны в срочном порядке разработать план мер по повышению безопасности дорожного движения".

"То, что творится на дорогах нашей страны, показывает крайнюю тревожность ситуации. Если необходимо изменить законодательство, я готов поддержать соответствующие предложения", - пояснил Додон.

Он привел пример того, что президент Беларуси Александр Лукашенко недавно подписал закон, который позволяет конфисковать автотранспорт за частые нарушения ПДД.

"Предлагаю правительству и депутатам изучить этот опыт. Кроме того, обращаюсь к водителям с призывом быть предельно внимательными на дорогах", - заключил Додон.

На заседании кабмина в среду премьер Майя Санду заявила, что злостных нарушителей ПДД, таких как женщина-водитель Porsche Cayenne, надо автоматически лишать водительских прав.

"Такие люди должны быть лишены прав на долгие годы. Такие санкции должны быть автоматическими, не по решению суда, вне зависимости от других санкций, которые вынесут суды. Это надо внести в закон. Санкции должны быть очень строгими для тех, кто садится за руль нетрезвым", - сказала Санду.

По ее словам, на ближайшем заседании совета по безопасности дорожного движения будут рассматриваться все предложения по внесению поправок в законодательство.

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