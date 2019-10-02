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Очистные сооружения

Вонь в Кишиневе: уголовное дело и ущерб в 70 миллионов

© Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
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Ущерб окружающей среде оценивается в 40 миллионов леев, а ущерб, обусловленный действиями ответственных лиц АО Apă-Canal Chișinău, - 30 миллионов.

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Генеральная прокуратура Молдовы открыла в среду уголовное дело по фактам загрязнения воды, воздуха в муниципии Кишинев и неправильному управлению денежными ресурсами, приведшими к ущербу в 70 миллионов леев. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. 

Очистные сооружения
© Sputnik / Сергей Пятаков
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Уже несколько недель Кишинев регулярно накрывает зловоние. И хотя проблема загрязнения реки Бык и неприятного запаха, который ощущают жители столицы и района Новые Анены, дошла до правительства и правоохранительных органов, дело с мертвой точки практически не сдвигалось – каждый вечер Кишинев попадает под "газовую" атаку.

Администрация Apă-Canal, как заявили в пресс-службе этого учреждения, неоднократно обращалась в соответствующие структуры, связанные с защитой окружающей среды и вод, в полицию прокуратуру, чтобы найти экономических агентов, которые сбрасывают сточные воды с концентрацией загрязняющих веществ, которые значительно превышают установленные нормы, а также для поиска практических решений по избавлению от неприятного запаха, исходящего от очистной станции в Кишиневе. Однако каких-либо результатов, как утверждает Apă-Canal, не было.

"Прокуроры выявили, что загрязнение воздуха в муниципии Кишинев и вод реки Бык обусловлено несоблюдением технологического процесса очистной станцией. Прямой ущерб, нанесенный окружающей среде в результате нарушения законодательства составляет 39 миллионов 616 тысяч 661,54 лея", - сообщили в Генпрокуратуре. 

Простуда
CC0 / Pixabay / Mojpe
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В ведомстве добавили, что к этому добавляется "ущерб, обусловленный действиями ответственных лиц АО Apă-Canal Chișinău, которые превышали служебные полномочия".

"Прокуроры обнаружили несоответствия, несовместимые с законом по управлению финансовыми ресурсами, инвестируемыми в реализацию технологического процесса очистки сточных вод. Здесь ущерб исчисляется 30 миллионами 365 тысячами леев", - добавили в Генпрокуратуре.

Ранее в Apă-Canal Chişinău сообщили, что по результатам проведенных в лаборатории исследований установлено - причиной окрашивания сточных вод в белый цвет является повышенная концентрация сероводорода и серы, которую обнаружили в 8-м отстойнике на станции очистки. 

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Теги:
Кишинев, вонь


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