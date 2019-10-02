Загадочная история с отставкой главы Apă-Canal Chișinău

Сразу после того, как Генпрокуратура объявила об открытии уголовного дела, появилось сообщение о массовых отставках в Apă-Canal Chișinău.

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Генеральный директор АО Apă-Canal Chișinău Валериу Мешка и руководитель очистной станции Александр Вишневский в среду подали в отставку. Информация об этом появилась на странице предприятия в соцсети Facebook.

"АО Apă-Canal Chișinău остается без руководства. Валериу Мешка подал в отставку. В то же время в отставку подал начальник очистной станции Александр Вишневский и руководитель структуры по имплементации проектов Наталья Липка, а также другие специалисты предприятия", - говорилось в сообщении.

При этом уточнялось, что о том, что они оставляют свои должности, было объявлено 2 октября на заседании начальников департаментов поставщика воды. Заявления об отставке, как пояснялось в сообщении Apă-Canal Chișinău, еще должны утвердить на общем собрании.

Заявление Apă-Canal Chișinău © Photo :

Заявление Apă-Canal Chișinău © Photo :

Заявление Apă-Canal Chișinău © Photo : 1 / 3 © Photo : Заявление Apă-Canal Chișinău

Примечательно, что данное сообщение появлялось дважды, но каждый раз его практически сразу удаляли. Корреспондента Sputnik, обратившегося за разъяснением ситуации в пресс-службу Аpă-Canal Chișinău, сначала попросили перезвонить, сказав, что пока не могут подтвердить появившееся на странице предприятия в Facebook сообщение, а еще на несколько последующих звонков в пресс-службе не ответили, но после представитель пресс-службы Надежда Фотеску все-таки сообщила Sputnik, что размещенная информация не соответствует действительности, пообещав перезвонить, если появятся другие данные.

Уже несколько недель Кишинев регулярно накрывает зловоние. Проблема загрязнения реки Бык и неприятного запаха, который ощущают жители столицы и района Новые Анены, дошла до правительства и правоохранительных органов. В среду Генеральная прокуратура Молдовы открыла уголовное дело по фактам загрязнения воды и воздуха в муниципии Кишинев, а также неправильного управления денежными ресурсами, приведшего к ущербу в 70 миллионов леев.

Администрация Apă-Canal, как заявили в пресс-службе этого учреждения, неоднократно обращалась в соответствующие структуры, связанные с защитой окружающей среды и вод, в полицию прокуратуру, чтобы найти экономических агентов, которые сбрасывают сточные воды с концентрацией загрязняющих веществ, которые значительно превышают установленные нормы, а также для поиска практических решений по избавлению от неприятного запаха, исходящего от очистной станции в Кишиневе. Однако каких-либо результатов, как утверждает Apă-Canal, не было.

Прокуроры же, как заявили в Генпрокуратуре, "выявили, что загрязнение воздуха в муниципии Кишинев и вод реки Бык обусловлено несоблюдением технологического процесса очистной станцией. Прямой ущерб, нанесенный окружающей среде в результате нарушения законодательства составляет 39 миллионов 616 тысяч 661,54 лея".

В ведомстве добавили, что к этому добавляется "ущерб, обусловленный действиями ответственных лиц АО Apă-Canal Chișinău, которые превышали служебные полномочия".

"Прокуроры обнаружили несоответствия, несовместимые с законом по управлению финансовыми ресурсами, инвестируемыми в реализацию технологического процесса очистки сточных вод. Здесь ущерб исчисляется 30 миллионами 365 тысячами леев", - добавили в Генпрокуратуре.

Ранее в Apă-Canal Chişinău сообщили, что по результатам проведенных в лаборатории исследований установлено - причиной окрашивания сточных вод в белый цвет является повышенная концентрация сероводорода и серы, которую обнаружили в 8-м отстойнике на станции очистки.

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