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Таможня

Два десятка человек претендуют на то, чтобы возглавить Таможенную службу

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Список тех, кто допущен к участию в конкурсе, опубликуют после проверки документов, поданных в установленные сроки .

КИШИНЕВ, 2 окт - Sputnik. Для участия в конкурсе за право возглавить Таможенную службу Молдовы подали заявки 22 претендента, один из них предоставил документы уже после истечения срока. Об этом сообщили в среду в министерстве финансов республики.

Министерство финансов с 3 по 30 сентября принимало заявки от претендентов на должность главы Таможенной службы, которая осталась без руководителя в конце июня этого года. До тех пор, с марта 2016 года, руководил ведомством Виталие Врабие, но срок его мандата истек и 27 июня было объявлено о том, что он уходит с занимаемой должности. Исполнять обязанности главы Таможенной службы тогда стал Юрие Чебан.

"Принять участие в конкурсе на пост директора Таможенной службы решили 22 кандидата, из которых 21 подали документы в срок, а один - уже по его истечении", - уточнили в Минфине. 

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На следующем этапе конкурсная комиссия проверит соблюдение претендентами всех необходимых критериев отбора.

В пакет документов претенденты должны были включить концепцию институционального развития Таможенной службы, предусматривающую меры по борьбе с коррупцией и контрабандой, мотивационное письмо, дипломы об образовании, декларацию об отсутствии каких-либо связей с таможенными брокерами.

Списки тех, кто допущен к участию в конкурсе, опубликуют после проверки документов.

Таможенная служба является административным органом власти и находится в подчинении министерства финансов. По закону, после того, как пост главы ведомства становится вакантным, в министерстве должны объявить публичный конкурс. Затем по его итогам кабмин утвердит кандидата.

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