00:42 03 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.37
  • USD17.73
  • RUB0.27
  • RON4.08
  • UAH0.71
Поиск
Бочка, вино, архивное фото

Коварное вино: в Молдове началась кампания по предотвращению отравлений

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
Получить короткую ссылку
43 0 0

Чтобы избежать превращения крамы или подвала в газовую камеру, инспекторы ГИЧС призывают граждан быть предельно внимательными во время брожения вина.

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Винные пары могут привести к летальным исходам. Об этом напоминает Государственная инспекция по чрезвычайным ситуациям, чьи специалисты в целях предупреждения населения об опасности начали специальные рейды. 

Источник отмечает, что из-за несоблюдения элементарных правил безопасности ежегодно осенью при изготовлении домашнего вина в Молдове регистрируется до 10 смертей от отравления углекислым газом.

Денис Руденко
© Photo : Школа сомелье WineJet
Руденко: сколько домашнего вина производится в Молдове, подсчитать сложно

Чтобы избежать трагедий, инспекторы ГИЧС призывают жителей страны быть предельно внимательными во время брожения вина.

Для удаления накопившегося углекислого газа в помещении необходимо открыть все двери и окна.

Вино, которое убивает: в Молдове мужчина отравился углекислым газом>>>

Людей просят проверить количество кислорода в комнатах, где накапливается газ в результате брожения вина. В ГИЧС напомнили, что самый простой способ для этого - зажечь свечу. Если она погасла, это может быть тревожным сигналом.

Если все же отравление угарным газом произошло, то потерпевшего необходимо вынести на свежий воздух и облить холодной водой, вызвать скорую помощь.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Успей попробовать, пока не перезрело: в Молдове начинается сезон молодого вина


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Лучшие фото Sputnik в сентябре 2019 года
Головкин и Деревянченко провели открытую тренировку перед боем в США
Головкин и Деревянченко провели тренировку перед боем - видео
Молдова на мировом рынке виноделия
Виноделие в Молдове и в мире: цифры и факты

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться