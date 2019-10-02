Коварное вино: в Молдове началась кампания по предотвращению отравлений

Чтобы избежать превращения крамы или подвала в газовую камеру, инспекторы ГИЧС призывают граждан быть предельно внимательными во время брожения вина.

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Винные пары могут привести к летальным исходам. Об этом напоминает Государственная инспекция по чрезвычайным ситуациям, чьи специалисты в целях предупреждения населения об опасности начали специальные рейды.

Источник отмечает, что из-за несоблюдения элементарных правил безопасности ежегодно осенью при изготовлении домашнего вина в Молдове регистрируется до 10 смертей от отравления углекислым газом.

Чтобы избежать трагедий, инспекторы ГИЧС призывают жителей страны быть предельно внимательными во время брожения вина.

Для удаления накопившегося углекислого газа в помещении необходимо открыть все двери и окна.

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Людей просят проверить количество кислорода в комнатах, где накапливается газ в результате брожения вина. В ГИЧС напомнили, что самый простой способ для этого - зажечь свечу. Если она погасла, это может быть тревожным сигналом.

Если все же отравление угарным газом произошло, то потерпевшего необходимо вынести на свежий воздух и облить холодной водой, вызвать скорую помощь.

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