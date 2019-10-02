Выбран новый ректор Медицинского университета

За нового ректора проголосовали 61,76% от общего числа участников выборов - итоги будут переданы в Минздрав.

КИШИНЕВ, 2 окт - Sputnik. Новым ректором Государственного университета медицины и фармации имени Николае Тестемицану избран в среду Эмил Чебан. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Нового ректора избрали по итогам первого тура голосования.

"Объявляется выбранным в качестве ректора Госуниверситета медицины и фармации Эмил Чебан, за которого проголосовал 541 человек, что составляет 61,76% от общего числа участников голосования", - сказано в сообщении.

Всего в голосовании принимали участие 876 человек.

Впервые ректора выбирали в 1994 году. Тогда единогласным решением был избран профессор Ион Абабий. Его переизбрали в 2000, 2005, 2010 и 2015 годах.

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