В День вина изменятся двенадцать маршрутов общественного транспорта

Читайте в обзоре Sputnik, как будет ездить общественный транспорт в ближайшие выходные, когда в стране в 18-й раз отмечают День вина.

КИШИНЕВ, 3 окт - Sputnik. Двенадцать маршрутов общественного транспорта в Кишиневе будут изменены в связи с организацией мероприятий в День вина.

В примэрии молдавской столицы сообщили, как будет ездить общественный транспорт 5-6 октября:

Троллейбусы №1, 4, 5, 8 и 22 перенаправят на улицу Букурешть. Они с бульвара Штефана чел Маре будут сворачивать на улицу А.Щусева, ехать по улицам Букурешть, Чуфля, бульвару Дачия и далее по привычному пути. В обратном направлении - по тем же дорожным артериям.

Троллейбусы №30 и 31 с бульвара свернут на улицу В.Александри, поедут по улицам Букурешть, А.Пушкина, бульвару Штефана чел Маре и далее по привычному пути.

Троллейбусы №34 с бульвара Штефана чел Маре поедут по улицам А.Щусева, Букурешть и Чуфля. В обратном направлении - с бульвара Штефана чел Маре свернут на улицу В.Александри, проследуют по улицам Букурешть, А.Щусева, Каля Ешилор и далее по привычному пути.

Автобусы №5 и 9 с улицы Митрополита Г.Бэнулеску-Бодони свернут на улицу 31 августа 1989, далее поедут по улице А.Пушкина, бульвару Штефана чел Маре и далее по привычному пути. В обратном направлении автобусы №9 поедут с бульвара Штефана чел Маре по улицам А.Пушкина, Александру чел Бун, Митрополита Г.Бэнулеску-Бодони, бульвару Штефана чел Маре и далее по обычному пути.

Автобусы №11 и 46 с бульвара Штефана чел Маре проследуют по улицам А.Пушкина, Александру чел Бун, Митрополита Г.Бэнулеску-Бодони и дальше по привычному маршруту. В обратном направлении автобусы №46 с бульвара Штефана чел Маре будут двигаться по улицам Митрополита Г.Бэнулеску-Бодони, 31 августа 1989, А.Пушкина, бульвару Штефана чел Маре и далее по обычному пути.

Что готовят в Молдове на День вина?

Восемнадцатый общенациональный праздник вина пройдет в республике 5 и 6 октября, организаторы обещают сюрпризы.

Впервые импровизированный городок и крестьянские подворья выйдут за пределы площади Великого национального собрания, разместятся в сквере Кафедрального собора. Вина будут "группироваться" по регионам, а стенды более 65 виноделен расположатся согласно карте.

На сцене, установленной на пешеходной улице Е. Доги, выступят отечественные и зарубежные артисты. За неделю до Национального дня вина все винодельческие предприятия страны открыли свои двери для гостей и будут принимать их до 13 октября.

Посетители Национального дня вина смогут, как и в предыдущие годы, приобрести буклет с информацией о винодельнях, 12 талонами для дегустаций, программой мероприятий, скидками на винные туры, рекламными материалами, а также билетами на проезд в общественном транспорте.

Национальный день вина приобретает международные масштабы. Второй год подряд День молдавского вина отметили и в коммуне Снагов в Румынии, и в Яссах (21-22 сентября), и в Бая-Маре (28 и 29 сентября). А в начале сентября День молдавского вина прошел и в Беларуси.

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