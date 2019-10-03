По ЧП в аэропорту Кишинева ударят массовыми проверками

Высший совет безопасности будет строго контролировать все действия, которые в дальнейшем будут предприняты в области обеспечения авиационной безопасности.

КИШИНЕВ, 3 окт - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел в четверг внеочередное рабочее совещание с представителями профильных ведомств и компаний "в связи с многочисленными инцидентами, которые имели место в сфере гражданской авиации". Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети Facebook.

Представители министерства экономики и инфраструктуры, МВД, Службы информации и безопасности, Органа гражданской авиации, компании MoldATSA и Международного аэропорта Кишинева представили отчет о текущей ситуации в области обеспечения авиационной безопасности, а также о проблемах, с которыми они сталкиваются в этом процессе. Кроме того, были изучены обстоятельства инцидента, произошедшего 30 сентября с самолетом авиакомпании Fly One.

"Исходя из того, что подобные инциденты подрывают безопасность пассажиров, распорядился провести межведомственную проверку с целью разработки плана эффективных мер во избежание подобных ситуаций в будущем и с привлечением, при необходимости, международных экспертов", - отметил Додон.

Глава государства также поручил секретарю Высшего совета безопасности взять под строгий контроль все действия, которые в дальнейшем будут предприняты в области обеспечения авиационной безопасности, и представлять регулярные отчеты членам ВСБ.

Три автомобиля технической службы днем 30 сентября оказались в конце взлетно-посадочной полосы при взлете самолета. Расследованием инцидента занялись представители Органа гражданской авиации (ОГА), которые сообщили, что это "является серьезным нарушением процедур, предусмотренных правилами RAC-REAC гражданской авиации".

По предварительным данным, инцидент обусловлен человеческим фактором – ошибкой.

В ГП MoldATSA сообщили, что диспетчер, ответственный за взлет, отстранен от занимаемой должности до окончания расследования.

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