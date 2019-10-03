Массовые обыски в Унгенах: в махинациях замешаны две фирмы

Расследованием незаконной деятельности занимались не только прокуроры, но и офицеры Службы информации и безопасности.

КИШИНЕВ, 3 окт - Sputnik. Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел проводят в четверг массовые обыски в Унгенском районе. Соответствующие меры проводятся в рамках расследования дела о контрабанде и подделке идентификационных элементов автомобилей, сообщили в Генпрокуратуре страны.

"Обыски касаются администратора одной из транспортных компаний, ее владельца, а также еще одной фирмы, обеспечивавшей экономическому агенту бухгалтерский учет. Примерная стоимость незаконно ввезенного в республику транспорта, в том числе уже проданного, составляет около 2 миллионов леев", - говорится в сообщении ведомства.

При обысках были найдены машины с поддельными идентификационными частями.

Согласно действующему законодательству, за контрабанду подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы, а юрлица могут быть оштрафованы на сумму до 550 тысяч леев с лишением права заниматься определенной деятельностью или фирмы могут вообще закрыть.

По второй части подозрений наказание составляет до 90 тысяч леев штрафа или до 3 лет лишения свободы, в обоих случаях с запретом на определенную деятельность на срок до 3 лет.

Другие подробности расследования, которое проводилось вместе с офицерами Службы информации и безопасности, правоохранители пообещали представить позже.

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