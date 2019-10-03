12:47 03 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.37
  • USD17.73
  • RUB0.27
  • RON4.08
  • UAH0.71
Поиск
Обыски. Архивное фото

Массовые обыски в Унгенах: в махинациях замешаны две фирмы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Обыски в Молдове (111)
26920

Расследованием незаконной деятельности занимались не только прокуроры, но и офицеры Службы информации и безопасности.

КИШИНЕВ, 3 окт - Sputnik. Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел проводят в четверг массовые обыски в Унгенском районе. Соответствующие меры проводятся в рамках расследования дела о контрабанде и подделке идентификационных элементов автомобилей, сообщили в Генпрокуратуре страны.

"Обыски касаются администратора одной из транспортных компаний, ее владельца, а также еще одной фирмы, обеспечивавшей экономическому агенту бухгалтерский учет. Примерная стоимость незаконно ввезенного в республику транспорта, в том числе уже проданного, составляет около 2 миллионов леев", - говорится в сообщении ведомства. 

При обысках были найдены машины с поддельными идентификационными частями.

За рулем
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Совет эксперта: почему не стоит покупать битую машину

Согласно действующему законодательству, за контрабанду подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы, а юрлица могут быть оштрафованы на сумму до 550 тысяч леев с лишением права заниматься определенной деятельностью или фирмы могут вообще закрыть.

По второй части подозрений наказание составляет до 90 тысяч леев штрафа или до 3 лет лишения свободы, в обоих случаях с запретом на определенную деятельность на срок до 3 лет.

Другие подробности расследования, которое проводилось вместе с офицерами Службы информации и безопасности, правоохранители пообещали представить позже.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Обыски в Молдове (111)

По теме

Куплю Porsche, заправлю газом: как молдаване экономят на авто класса люкс
Свежепригнанные в Молдову машины - сколько на них зарабатывают продавцы
Покупка авто с рук: на какие уловки идут в Молдове, чтобы продать машину
Теги:
махинации, обыски


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Лучшие фото Sputnik в сентябре 2019 года
Головкин и Деревянченко провели открытую тренировку перед боем в США
Головкин и Деревянченко провели тренировку перед боем - видео
Молдова на мировом рынке виноделия
Виноделие в Молдове и в мире: цифры и факты

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться