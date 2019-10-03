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Больница скорой помощи в Кишиневе

Врачи рассказали о динамике состояния пострадавших пассажиров троллейбуса

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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На данный момент речи о выписке кого-либо из пострадавших в дорожно-транспортном происшествии на Буюканах не идет.

КИШИНЕВ, 3 окт - Sputnik. Девять человек продолжают оставаться в Институте скорой помощи после того, как Porsche врезался в троллейбус. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил руководитель отделения экстренной медицины Научно-практического центра медицины скорой помощи Игорь Куров.

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В понедельник Porsche Cayenne, двигавшийся на скорости около 130 километров в час и проехавший на красный свет, врезался в троллейбус. В результате один человек погиб и 28 человек пострадали.

В больнице в течение нескольких дней продолжают оставаться 9 человек, в том числе водитель авто, которая находится в крайне тяжелом состоянии. В ее крови констатировано наличие 1,87 промилле алкоголя.

"К утру сегодняшнего дня в стационаре остаются 9 человек. Никто не выписан. Женщина-водитель продолжает оставаться в крайне тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии. Воздержусь от прогнозов. Мы предпринимаем все возможные усилия, чтобы спасти ей жизнь. Но у нее очень тяжелые множественные травмы. В любой момент могут быть осложнения", - сказал Куров. 

Авария на Буюканах
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Состояние всех остальных пострадавших стало улучшаться.

"Прооперированная вчера женщина, у которой был перелом бедра, чувствует себя лучше. Ее состояние - средней степени тяжести. Она уже находится в профильном отделении. У остальных пациентов положительная динамика. Они продолжают получать лечение", - сказал Куров.

Исполняющий обязанности Генинспектората полиции Георге Балан ранее заявлял, что женщина-водитель с 2010 года пять раз привлекалась к уголовной ответственности за нарушения ПДД, также на ее имя были составлены 43 протокола. Согласно решению суда, она даже отбывала наказание в виде шести месяцев лишения свободы в тюрьме Руска.

По факту ДТП открыто уголовное дело. Согласно части 3 статьи 264 УК РМ, виновнице аварии грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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Теги:
дтп, троллейбус, дороги


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