Обыски и задержания в Молдове: кто на этот раз попал под "колпак" НАЦ

Суммы взяток в Молдове порой поражают - в одном из последних случаев правоохранительные органы заинтересовались махинацией на сотни тысяч леев.

КИШИНЕВ, 3 окт - Sputnik. В Тараклии задержали администратора одного из предприятий по делу о коррупции. Мужчина подозревается в том, что получил от одного из бизнесменов взятку в 450 тысяч леев (25,3 тысячи долларов) для продажи по более низкой цене компании, которая находится в процессе несостоятельности.

Как сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ), подозреваемый несколько раз пытался выставить на продажу имущество предприятия (на сумму в миллион леев), но ему не удавалось его продать. Однако один предприниматель все же предложил требуемые деньги, однако в момент уплаты фигурант дела поставил своему покупателю ряд условий.

Согласно материалам дела, администратор компании, находящейся в процессе несостоятельности, попросил перевести 600 тысяч леев на счет предприятия, 250 тысяч выдать ему наличными, а еще 200 тысяч направить на счет фирмы, которой он управлял через третьих лиц. Таким образом, незаконно полученная подозреваемым сумма составила 450 тысяч леев.

"Начато уголовное дело по статье 324 Уголовного кодекса "Пассивная коррупция", в рамках которого провели ряд уголовно-процессуальных действий, в том числе - передачу денег под контролем НАЦ и прокуроров. В эти дни передан под контролем транш в размере 50 тысяч леев, а сегодня по итогам обысков администратор компании, находящейся в процессе несостоятельности, задержан", - отметили в НАЦ.

Обыски, как подчеркнули в структуре, прошли этим утром по месту жительства подозреваемого - в одном из общежитий Аграрного университета, где она работает в качестве преподавателя.

Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит до 15 лет тюрьмы со штрафом до 50 тысяч леев и с лишением права занимать определенные должности в течение до 15 лет.

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