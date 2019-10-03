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Самолет

Новый секвестр на имущество Air Moldova: как это повлияет на работу компании

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Общая сумма примененного в отношении Air Moldova секвестра достигает миллиарда леев: в Антикоррупционном центре объяснили, с чем связано действия правоохранительных органов.

КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Правоохранительные органы Молдовы применили секвестр на имущество национального авиаперевозчика Air Moldova. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) страны в четверг.

"Агентстве по возмещению добытого преступным путем имущества при Национальном антикоррупционном центре и Антикоррупционная прокуратура применила на этой неделе секвестр на сумму примерно в 670 миллионов леев на имущество Air Moldova", - сообщили в НАЦ.

Air Moldova
© Sputnik / Rodion Proca
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Там пояснили, что среди имущества, не подлежащему пользованию, - автомобили, недвижимость и два самолета.

В Антикоррупционном центре пояснили, что данные действия связаны с делом об отмывании денег в особо крупных размерах при приватизации авиакомпании. Секвестр, как отметили в структуре, применен для того, чтобы избежать риска отчуждения имущества компании.

Ранее правоохранительные органы наложили секвестр на сумму в 301,6 миллиона леев на уставный капитал авиакомпании.

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"Уточняем, что экономическая деятельность компании Air Moldova не пострадала в результате уголовно-процессуальных действий, предпринятый в рамках этого дела", - отметили в НАЦ.

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