Новый секвестр на имущество Air Moldova: как это повлияет на работу компании

КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Правоохранительные органы Молдовы применили секвестр на имущество национального авиаперевозчика Air Moldova. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) страны в четверг.
"Агентстве по возмещению добытого преступным путем имущества при Национальном антикоррупционном центре и Антикоррупционная прокуратура применила на этой неделе секвестр на сумму примерно в 670 миллионов леев на имущество Air Moldova", - сообщили в НАЦ.
Там пояснили, что среди имущества, не подлежащему пользованию, - автомобили, недвижимость и два самолета.
В Антикоррупционном центре пояснили, что данные действия связаны с делом об отмывании денег в особо крупных размерах при приватизации авиакомпании. Секвестр, как отметили в структуре, применен для того, чтобы избежать риска отчуждения имущества компании.
Ранее правоохранительные органы наложили секвестр на сумму в 301,6 миллиона леев на уставный капитал авиакомпании.
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"Уточняем, что экономическая деятельность компании Air Moldova не пострадала в результате уголовно-процессуальных действий, предпринятый в рамках этого дела", - отметили в НАЦ.
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