На иностранок, избивших молодую мать в Кишиневе, открыто дело: что им грозит

В полиции рассказали подробности расследования дела об избиении молодой женщины на глазах ее маленькой дочери.

КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. На иностранок, которые избили женщину на глазах ее маленькой дочери на одной из улиц Кишинева, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции Молдовы.

Видео нападения группы девушек, говорящих на арабском языке, на женщину, которая переходила улицу с трехлетней дочерью, разместил свидетель происшествия.

Как сообщили в полиции, 23 сентября около 15.35 на единый номер службы спасения "112" поступил звонок о том, что на улице Н. Тестемицану на 33-летнюю женщину напала группа иностранцев. Полиция зарегистрировала этот случай. Таким образом, было инициировано расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.

"В результате предпринятых действий сотрудники Бюро по миграции и беженцам установили, что речь идет о четырех девушках в возрасте от 20 до 22 лет – уроженках Израиля, у которых было разрешение на проживание для обучения в государственном университете медицины и фармации имени Н. Тестемицану", - отмечено в сообщении инспектората.

Там также сказано, что 1 октября в отношении этих четырех девушек открыто уголовное дело на основе статьи 287 п.2 Уголовного кодекса "Хулиганство". В среду их вызвали на допрос, однако они не явились. Не оказалось их и дома, когда сотрудники правоохранительных органов приехали с проверкой. По указанным номерам телефонов иностранки не отвечали.

"Инспекторат полиции направил запрос в Бюро по миграции и беженцам с тем, чтобы объявить этих четырех человек нежелательными лицами на территории страны сроком на 5 лет", - отметили в Генинспекторате.

После произошедшего скандала этих четырех иностранные студенток государственного университета медицины и фармации имени Николая Тестимицану исключили из ВУЗа.

До этого президент Молдовы Игорь Додон призвал все ответственные структуры разобраться и рассмотреть возможность отзыва разрешения на пребывание в Молдове у иностранных студенток, которые избили жительницу Кишинева на глазах ее маленькой дочери.

К слову, статья 287 п.2 Уголовного кодекса Молдовы предусматривает штраф в размере от 750 до 1350 условных единиц (37,5-67,5 тысячи леев или 2,1-3,8 тысячи долларов по текущему курсу Нацбанка) или тюремный срок до 5 лет.

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