16:24 03 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.37
  • USD17.73
  • RUB0.27
  • RON4.08
  • UAH0.71
Поиск
Работа скорой помощи, фото из архива

В Приднестровье расширят категории людей, которых направят на лечение за рубеж

© Sputnik / Aleksey Sukhorukov
Общество
Получить короткую ссылку
3510

Такие изменения предполагает постановление, подписанное руководителем исполнительной власти приднестровского региона.

ТИРАСПОЛЬ, 3 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Перечень граждан, подлежащих направлению для лечения, консультации или обследования за пределы приднестровского региона расширен. Это зафиксировано в постановлении, которое было подписано главой правительства непризнанной ПМР Александром Мартыновым.

Кардиологи
© Sputnik / Евгений Одиноков
Впервые по программе: приднестровцы теперь могут лечить инфаркт в Кишиневе

Как сообщили в правительственной пресс-службе, в расширенный перечень вошли больные онкологическими заболеваниями, нуждающиеся в проведении лучевой терапии и хирургических вмешательствах, а также больные онкологическими заболеваниями щитовидной железы, которым нужно провести радиойодтерапию.

В категорию людей, которых будут направлять на лечение за рубеж, включены пациенты с острым коронарным синдромом, нуждающиеся в эндоваскулярном и хирургическом лечении, а также больные, которым необходима неотложная медицинская помощь.

Перечень дополнился и больными, нуждающимися в эндопротезировании тазобедренного сустава. Такая помощь не оказывается в Приднестровье.

По словам замминистра здравоохранения Евгения Калалб, было очень много обращений граждан в адрес министерства. На сегодняшний день в этой процедуре нуждается около 750 человек, поэтому было решено включить в список и эту категорию населения.

"Хотел бы отметить, что со следующего года мы планируем начать делать подобные операции по замене суставов в Республиканской клинической больнице. Однако их количество не будет достигать необходимого числа", - подчеркнул он.

Калалб также отметил, что постановление дополнили еще одной категорией – это дети в возрасте до 18 лет. Им также в случае необходимости будет оказано лечение и реабилитация за рубежом.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

В Приднестровье пройдет первый медицинский форум
Эксперт ВОЗ: системе здравоохранения Приднестровья нужна реструктуризация
Теги:
медицина, лечение, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Лучшие фото Sputnik в сентябре 2019 года
Головкин и Деревянченко провели открытую тренировку перед боем в США
Головкин и Деревянченко провели тренировку перед боем - видео
Молдова на мировом рынке виноделия
Виноделие в Молдове и в мире: цифры и факты

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться