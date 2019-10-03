В Приднестровье расширят категории людей, которых направят на лечение за рубеж

ТИРАСПОЛЬ, 3 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Перечень граждан, подлежащих направлению для лечения, консультации или обследования за пределы приднестровского региона расширен. Это зафиксировано в постановлении, которое было подписано главой правительства непризнанной ПМР Александром Мартыновым.

Как сообщили в правительственной пресс-службе, в расширенный перечень вошли больные онкологическими заболеваниями, нуждающиеся в проведении лучевой терапии и хирургических вмешательствах, а также больные онкологическими заболеваниями щитовидной железы, которым нужно провести радиойодтерапию.

В категорию людей, которых будут направлять на лечение за рубеж, включены пациенты с острым коронарным синдромом, нуждающиеся в эндоваскулярном и хирургическом лечении, а также больные, которым необходима неотложная медицинская помощь.

Перечень дополнился и больными, нуждающимися в эндопротезировании тазобедренного сустава. Такая помощь не оказывается в Приднестровье.

По словам замминистра здравоохранения Евгения Калалб, было очень много обращений граждан в адрес министерства. На сегодняшний день в этой процедуре нуждается около 750 человек, поэтому было решено включить в список и эту категорию населения.

"Хотел бы отметить, что со следующего года мы планируем начать делать подобные операции по замене суставов в Республиканской клинической больнице. Однако их количество не будет достигать необходимого числа", - подчеркнул он.

Калалб также отметил, что постановление дополнили еще одной категорией – это дети в возрасте до 18 лет. Им также в случае необходимости будет оказано лечение и реабилитация за рубежом.

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