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Депутат Парламента Константин Цуцу

Прокуратура начала уголовное преследование в отношении Цуцу

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Экс-депутатом парламента Молдовы заинтересовались правоохранительные органы – уголовное преследование связано с незаконным обогащением Цуцу.

КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Исполняющий обязанности генерального прокурора Думитру Робу начал уголовное преследование по факту незаконного обогащения, совершенного бывшим депутатом-демократом, молдавским кикбоксером Константином Цуцу в период 2014-2018 годов. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Молдовы.

Поводом для этого стало совместного расследования прокуроров Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел и офицеров Национального инспектората расследования Генинспектората полиции МВД Молдовы.

"Согласно материалам расследования, вредоносные действия состояли во владении имуществом, которое значительно превышает заявленные им доходы в указанный период, включая автомобили и люксовую недвижимость", - отметили в прокуратуре.

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На странице Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел в Facebook указано, что "на имущество Константина Цуцу наложен секвестр".

Константин Цуцу – бывший депутат парламента Молдовы от фракции демократов.

Ранее СМИ сообщали, что Цуцу видели на территории Украины. Соответствующий снимок появился в соцсетях.

Цуцу – один из первых представителей Демпартии, покинувших Молдову практически сразу после того, как политформирование ушло в оппозицию. Он выехал из страны на автомобиле через КПП Леушены.

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