Ответ Air Moldova на секвестр в миллионы: стоит ли переживать пассажирам

В Air Moldova прокомментировали решение правоохранительных органов наложить новый секвестр на имущество национального авиаперевозчика.

КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Все рейсы Air Moldova выполняются по расписанию, операционная и экономическая деятельность компании осуществляется в нормальном режиме. Об этом заявила Sputnik пресс-секретарь национального авиаперевозчика Яна Зиду.

По ее словам, 27 сентября компания проинформировала пассажиров и общественность о том, что "Air Moldova регулярно подвергается давлению".

"Компания продолжает прилагать все усилия для выполнения всех обязательств перед своими пассажирами и партнерами. Все рейсы авиакомпании выполняются по расписанию, операционная и экономическая деятельность Air Moldova осуществляется в нормальном режиме. Весь флот авиакомпании осуществляет полеты по расписанию", - отметила собеседница.

В четверг Национальный антикоррупционный центр сообщил, что правоохранительные органы Молдовы наложили новый секвестр на имущество главного авиаперевозчика страны на сумму примерно в 670 миллионов леев. В НАЦ сообщили, что под эту процедуру попали автомобили, недвижимость и два самолета.

Данные действия, как пояснили в Антикоррупционном центре, связаны с делом об отмывании денег в особо крупных размерах при приватизации авиакомпании.

Ранее правоохранительные органы наложили секвестр на сумму в 301,6 миллиона леев на уставный капитал Air Moldova.

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В парламенте Молдовы работает спецкомиссия, которая занимается расследованием процедуры приватизации публичной собственности, в частности отчуждения Air Moldova. Компанию продали осенью 2018 года.

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