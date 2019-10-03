Официально: Константин Цуцу объявлен в международный розыск

Демократа включили в список разыскиваемых лиц по запросу Национального антикоррупционного центра еще 27 сентября.

КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Экс-депутат демократической фракции в парламенте республики, молдавский кикбоксер Константин Цуцу объявлен в международный розыск. Информацию подтвердила sputnik.md пресс-секретарь Генерального инспектората полиции Мариана Бециву.

Цуцу объявлен в международный розыск 27 сентября по запросу Национального антикоррупционного центра. Также 27 сентября на имя бывшего депутата был выдан мандат на арест. Цуцу – один из первых представителей Демпартии, покинувших Молдову практически сразу после того, как политформирование ушло в оппозицию.

Ранее СМИ сообщали, что Цуцу видели на территории Украины. Соответствующий снимок появился в соцсетях.

В четверг Генеральная прокуратура Молдовы сообщила, начато уголовное преследование по факту незаконного обогащения, совершенного Константином Цуцу в период 2014-2018 годов.

"Согласно материалам расследования, вредоносные действия выражались во владении имуществом, которое значительно превышает заявленные им доходы в указанный период, включая автомобили и люксовую недвижимость", - отметили в прокуратуре.

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