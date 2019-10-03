Додон: когда молдаване, трудящиеся в России, смогут получать пенсию дома

Глава республики выразил надежду, что проект-соглашения между Молдовой и Россией, который касается социального обеспечения трудовых мигрантов, будет подписан до конца года.

КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, смогут ли наши сограждане, работающие в России, получать пенсию в республике.

Тысячи трудовых мигрантов из Молдовы ежегодно уезжают работать в Российскую Федерацию. Проработав там немалое количество лет и подходя к преклонному возрасту, они задумываются о том, на что будут жить после окончания трудовой деятельности.

"Есть проект соглашения, который был подготовлен еще в 2015-2016. Проект касается социального обеспечения, то есть те, кто работает в России, у кого в порядке все документы, кто платит по патенту и по приезду домой смогли бы получать пенсию в Молдове. И наоборот, чтобы у россиян, которые работают здесь, были такие же привилегии",- заявил Додон в эфире одного из местных телеканалов.

По его словам, проект соглашения есть, "однако там есть два или три элемента, по которым еще не была поставлена точка, так как предыдущее правительство было категорически против".

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"Сейчас сопредседатель смешанной комиссии – господин Шова, которому практически удалось прийти к консенсусу со всеми структурами. Надеюсь, что в ближайшее время, - хотелось бы, чтобы к концу года, - он (проект соглашения – ред.) будет подписан", - отметил президент Молдовы.

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