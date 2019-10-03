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Встреча президента России Владимира Путина и главы Республики Молдова Игоря Додона

Игорь Додон рассказал, что думает подарить Владимиру Путину на день рождения

© Sputnik / Сергей Мамонтов
Общество
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Глава республики сообщил, что встретится с президентом России на полях саммита СНГ в Душанбе, а также раскрыл идеи подарка для лидера РФ к его дню рождения.

КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал в эфире одного из частных телеканалов о встречах с лидером России Владимир Путин - уже запланированных и только предполагаемых.

На вопрос о том, приедет ли президент РФ в Кишинев в ближайшие несколько лет, глава республики ответил, что надеется на это.

"Но для этого нужна четкая повестка. Думаю, что в зависимости от ситуации следующего года, если нынешнее парламентское большинство еще будет в силах, если это правительство не развалится после местных выборов, думаю, что в будущем году в рамках сохранения внутреннего и внешнего консенсуса может, почему нет", - отметил президент Молдовы.

По словам Додона, он встретится с Путиным на полях саммита СНГ, который намечен на 11 октября в Ашхабаде. Глава республики рассказал, что думает подарить лидеру России на день рождения.

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"Есть несколько идей. К примеру, молодое вино из Садово, которое я сделал. Белое и красное… Он мне говорил несколько раз, что в Молдове вино хорошее именно в сезон. Вот мы как раз можем организовать", - сказал Додон.

Владимир Путин празднует день рождения 7 октября.

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