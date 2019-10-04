Изменения в пути следования общественного транспорта Кишинева: что произошло

На грядущие выходные в Кишиневе изменятся 15 маршрутов общественного транспорта. И дело не только в праздновании Дня вина.

КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. На выходные в Кишиневе приостановят движение транспорта на улице В. Лупу на отрезке улиц Конституции и Г. Кодряну. Ограничения будут действовать с 06.00 субботы, 5 октября, по 23.00 воскресенья, 6 октября.

Как пояснили в столичной администрации, на такие меры пришлось пойти в связи с капитальным ремонтом теплосетей.

Потому изменятся некоторые маршруты общественного транспорта.

Троллейбусы №4 будут следовать с улицы И. Крянгэ – Пяца Унирий Принчипателор по улицам И. Крянгэ, В. Белинского, В. Лупу и далее по установленному маршруту.

Маршрутки №129 будут ездить с улицы К. Стере по улицам В. Лупу, В. Белинского, И. Крянгэ, Пяца Унирий Принчипателор и далее по установленному маршруту. Обратно по такому же пути.

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Маршрутки №174 будут курсировать с улицы И. Крянгэ по улицам В. Белинского, Г. Кодряну, Друмул Таберей, Корнулуй и далее по установленному ранее маршруту. Обратно по такому же пути.

Ограничения в центре столицы

А еще на эти выходные выпадает День вина. В связи с организацией в центре столицы мероприятий, приуроченных к празднику, на два дня внесены изменение в следование еще 12 маршрутов общественного транспорта в Кишиневе.

Троллейбусы №1, 4, 5, 8 и 22 перенаправят на улицу Букурешть. Они с бульвара Штефана чел Маре будут сворачивать на улицу А.Щусева, ехать по улицам Букурешть, Чуфля, бульвару Дачия и далее по привычному пути. В обратном направлении - по тем же дорожным артериям.

Троллейбусы №30 и 31 с бульвара свернут на улицу В.Александри, поедут по улицам Букурешть, А.Пушкина, бульвару Штефана чел Маре и далее по привычному пути.

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Троллейбусы №34 с бульвара Штефана чел Маре поедут по улицам А.Щусева, Букурешть и Чуфля. В обратном направлении - с бульвара Штефана чел Маре свернут на улицу В.Александри, проследуют по улицам Букурешть, А.Щусева, Каля Ешилор и далее по привычному пути. Автобусы №5 и 9 с улицы Митрополита Г.Бэнулеску-Бодони свернут на улицу 31 августа 1989, далее поедут по улице А.Пушкина, бульвару Штефана чел Маре и далее по привычному пути. В обратном направлении автобусы №9 поедут с бульвара Штефана чел Маре по улицам А.Пушкина, Александру чел Бун, Митрополита Г.Бэнулеску-Бодони, бульвару Штефана чел Маре и далее по обычному пути.

Автобусы №11 и 46 с бульвара Штефана чел Маре проследуют по улицам А.Пушкина, Александру чел Бун, Митрополита Г.Бэнулеску-Бодони и дальше по привычному маршруту. В обратном направлении автобусы №46 с бульвара Штефана чел Маре будут двигаться по улицам Митрополита Г.Бэнулеску-Бодони, 31 августа 1989, А.Пушкина, бульвару Штефана чел Маре и далее по обычному пути.

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