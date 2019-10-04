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Обыски в кабинете министра транспорта Юрия Киринчука

Экс-министр транспорта Молдовы Юрий Киринчук объявлен в международный розыск

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В мае этого года Апелляционная палата постановила, что Киринчук должен просидеть за решеткой три с половиной года, а теперь он объявлен в международный розыск.

КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Бывший министр транспорта Молдовы Юрий Киринчук объявлен в международный розыск. Информацию Sputnik подтвердила пресс-секретарь Генерального инспектората полиции Нина Мереакре.

"Гражданин Юрий Киринчук объявлен в международный розыск по запросу Апелляционной палаты", - отметила собеседница.

Два года назад стало известно, что Киринчук стал обвиняемым в деле о коррупции при распределении денег из европейских фондов. Как сообщили гособвинители, в ходе следствия чиновник свою вину признал, а позже президентом был подписан указ о его отставке. Подробнее о деле Киринчука можно почитать здесь.

В мае этого года Апелляционная палата приняла решение приговорить бывшего министра транспорта к трем с половиной годам тюрьмы с исполнением наказания.

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Теги:
Юрий Киринчук, тюрьма


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