Транспортники не довольны тарифами на перевозки и объявили о протестах

Уже на следующей неделе молдавские автоперевозчики обещают протесты и приостановку работы некоторых рейсов.

КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Ассоциация патронатов автоперевозчиков объявила о проведении 9 октября акции протеста. На главную площадь страны планируется вывести порядка 200 автобусов в знак несогласия с позицией Минэкономики по вопросу корректировки тарифов на пассажирские перевозки. Об этом заявил председатель совета Ассоциации патронатов автоперевозчиков Олег Алекса.

"В среду, 9 октября, на площади Великого национального собрания напротив здания правительства будет организована встреча, чтобы выразить несогласие в связи с методом решения министерством экономики и инфраструктуры нашего запроса по корректировке тарифа на пассажирские перевозки", - отметили в Ассоциации.

© Photo : Ассоциация патронатов автоперевозчиков Обращение Ассоциации патронатов автоперевозчиков

Кроме того, как сообщил Алекса, планируется приостановить работу нескольких рейсов. О каких именно направлениях пойдет речь, Ассоциация сообщит позже.

Ранее представители транспортных компаний потребовали повысить тариф на пассажирские автоперевозки. В результате состоялись несколько встреч с представителями профильного министерства, но это, как заявлял Алекса, не привело к положительным результатам.

Ранее в министерстве экономики заявляли, что провели уже несколько встреч с представителями компаний-перевозчиков, где детально обсуждались все проблемы и трудности, с которыми сталкиваются транспортники.

Однако в министерстве уверены, что требование о повышении тарифов за проезд должно соотноситься с качеством предоставляемых услуг, которые пока не очень соответствуют критериям комфорта.

В Минэкономики считают, что перевозчики должны соблюдать права пассажиров, в том числе оборудовать микроавтобусы для того, чтобы в них могли ездить люди с ограниченными возможностями. Профессиональная подготовка водителей также должна стать первым пунктом повестки дня у администраторов фирм, оказывающих транспортные услуги пассажирам.

Также немаловажно соблюдение всех требований налоговой ответственности компаний-перевозчиков.

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