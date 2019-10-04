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Молдавские леи

В Молдове вернули штрафы за агитацию в "день тишины"

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Молдавский парламент решил дополнить Кодекс о правонарушениях и вернуться к штрафам за агитацию в "день тишины" накануне выборов.

КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. Электоральная агитация на выборах и в "день тишины" в Молдове будет караться штрафом. Соответствующие изменения в Кодекс о правонарушениях республики приняты во втором чтении голосами 57 депутатов на заседании парламента в пятницу.

Выборы, архивное фото.
© Photo : Иван Стамов
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Ранее парламент внес поправки в Кодекс о выборах, которые предполагают, в том числе, возвращение к практике "дня тишины". Таким образом, в воскресенье - в день голосования, а также накануне в субботу запрещена любая агитация.

В Кодексе о правонарушениях до настоящего момента были штрафы за агитацию в воскресенье - в день голосования. Теперь же парламент дополнил закон, чтобы наказывать и тех, кто прибегает к агитации и за день до выборов.

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Таким образом, продолжение предвыборной агитации или агитации в поддержку проведения референдума в день, предшествующий дню голосования, или в день голосования влечет наложение штрафа на физических лиц от 6 до 12 условных единиц (300-600 леев), а на должностных лиц или кандидатов на выборах - от 24 до 30 у.е. (1200-1500 леев).

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Теги:
день тишины, Молдова, выборы


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