Некоторых кишиневских пенсионеров ждет сюрприз: о чем заявили власти

Деньги, выделенные к международному дню пожилых людей, можно забрать в почтовых отделениях до 25 декабря этого года.

КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Единовременную материальную помощь в размере 500 леев перечислят жителям Кишинева старше 70 лет, которые получают небольшие пенсии. Это коснется двух тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

Списки граждан, которым показана матпомощь, подготовлены управлениями социальной помощи секторов Кишинева.

"Финансовая поддержка предоставляется для того, чтобы улучшить материальное положение жителей Кишинева старше 70 лет, которые получают маленькую пенсию", - сообщили в мэрии.

Там уточнили, что деньги можно забрать в почтовых отделениях до 25 декабря этого года. Сама помощь предоставляется к международному дню пожилых людей.

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