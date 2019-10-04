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Газ

Компания "Кишинев-газ" осталась без директора: что произошло

CC0 / Pixabay / PhotoMIX-Company
Общество
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В компании "Кишинев-газ" пояснили, с чем связан уход руководителя предприятия, а также когда будет объявлено имя нового директора.

КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Директор компании "Кишинев-газ" Руслан Гарбалы ушел в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"Руслан Гарбалы покинул пост директора ООО "Кишинев-газ". 3 октября 2019 года он написал заявление об уходе с занимаемой должности по собственному желанию", - сказано в пресс-релизе.

Этот пост он занял 7 марта 2017 года.

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"Имя нового руководителя "Кишинев-газ" будет объявлено в ближайшее время", - отметили компании.

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