Депутаты считают, что контракт о концессии аэропорта Кишинева надо аннулировать

Доклад спецкомиссии был представлен в парламенте: контракт о концессии Международного аэропорта Кишинева должен быть аннулирован.

КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. В парламенте Молдовы представили отчет по поводу того, каким образом проходила процедура концессии Международного аэропорта Кишинева. В докладе сказано, что контракт о совершении сделки должен быть аннулирован. Отчет утвержден большинством голосов на заседании парламента в пятницу.

Международный аэропорт Кишинева передан в концессию компании Avia Invest с 1 ноября 2013 года в соответствии с постановлением правительства Молдовы. Однако летом этого года молдавские парламентарии решили проверить законность этой сделки. В частности, депутаты обратились в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр с требованием расследовать действия лиц, принимавших решение о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева.

В спецкомиссии посчитали, что путем концессии аэропорта была поставлена под угрозу авиационная безопасность страны.

"Процесс концессии Международного аэропорта Кишинева прошел с нарушением обязательных положений закона о методе и условиях проведения публичного конкурса", - заявил председатель специальной парламентской следственной комиссии Игорь Мунтяну.

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По его словам, к конкурсу были допущены предложения ряда организаций, которые не были приглашены к участию в этом конкурсе. Кроме того, "постановления правительства, которые были в основе процесса концессии приняты с нарушением обязательных норм действующего законодательства". Также в отчете указано, что в технико-экономическое обосновании не обозначены интересы государства в инициировании государственно-частного партнерства путем концессии, необходимость этой сделки и альтернативные варианты.

"Контракт о концессии может и будет аннулирован", - сказал Мунтяну.

Основания для расторжения контракта

При этом в докладе указаны сразу несколько оснований для расторжения данного документа, среди которых невыполнение обязательства о несении гражданской ответственности за все активы концессии, а также "невыполнение обязательства по обеспечению авиабезопасности на всем периметре с ограниченным доступом аэропорта, а также внедрение программы администрирования и надзора объекта концессии".

Спецкомиссия парламента констатировала также, что работа конкурсной и наблюдательной комиссий проходила с многочисленными нарушениями. Там обратили внимание, что в процессе концессии замешаны ряд лиц, которые сыграл решающую роль.

"Эти лица находились на различных постах как в администрации Международного аэропорта Кишинева, так и в конкурсной и наблюдательной комиссиях", - пояснил Мунтяну.

Аэропортовый сбор

Отдельно спецкомиссия парламента остановилась на сборе на модернизацию Международного аэропорта Кишинева в 9 евро. В тексте доклада отмечено, что эта такса не отражена в постановлении правительства от 30 мая 2013 года.

Отвечая на вопрос о том, сколько потеряло государство за счет этого, Мунтяну ответил, что только за 2018 год государство потеряло 25 миллионов евро.

По его словам, всего государство недополучило свыше 80 миллион евро.

Что рекомендует спецкомиссия парламента

Депутаты посоветовали правительству рассмотреть возможность подачи в национальные инстанции иска о признании недействительными договора о концессии путем подачи ходатайства о применении мер по обеспечению наложения ареста на государственное имущество, находящееся в управлении Avia Invest, а также на собственное имущество последнего.

Кроме того, кабмину рекомендуется обратиться за проверкой и уголовным преследованием действий и бездействий лиц, непосредственно причастных к концессии активов главной воздушной гавани страны.

Министерству экономики и инфраструктуры рекомендуется провести комплексный технико-экономический аудит инвестиций Avia Invest для установления реальной стоимости его активов и происхождения средств, использованных компанией в период 2013-2019 годов. А также представить отчет об инвестициях концессионера с уточнением объема прямых денежных вливаний, поступлений от аэропортовых сборов, соблюдения сроков договора, законности расходования поступлений от аэропортовых сборов и оказания других услуг.

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Члены спецкомиссии также обратились и к Генеральной прокуратуре, которой советуют проверить, каким образом в приложение №1 к постановлению правительства №321 от 30 мая 2013 года был внесен сбор на модернизацию, подняв все документы и переписку между органами власти, а также заключения на данное постановление, а также изучить документы и переписку между лицами, причастными к концессионному конкурсу.

Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

В конце июля парламент ввел мораторий на приватизацию и сдачу в концессию госимущества. Кроме того, под запрет попало заключение договоров государственно-частного партнерства.

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