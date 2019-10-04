Представитель Тирасполя обсуждает в Москве финпомощь для региона

Свыше 140 тысяч пенсионеров Левобережья получают ежемесячно доплату за счет средств, предоставляемых Россией.

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Выделение финансовой помощи, предназначенной для выплаты надбавок пенсионерам в Приднестровье, обсуждает в Москве представитель исполнительной власти региона Александр Мартынов.

"В рамках командировки планируется проведение рабочих встреч с руководством ряда министерств и ведомств России, с деловыми и научными кругами на предмет развития сельского хозяйства, привлечения инвестиций, создания дополнительных рабочих мест, а также выделения финансовой помощи для выплаты надбавок пенсионерам", - говорится в сообщении пресс-службы правительства непризнанной ПМР.

Россия оказывает финансовую помощь Приднестровью с 2006 года. Свыше 140 тысяч пенсионеров Левобережья получают ежемесячно доплату за счет гуманитарной помощи из России.

Надбавка в 150 приднестровских рублей (13 долларов) начисляется пенсионерам, достигшим 60-летнего (мужчины) и 55-летнего (женщины) возраста, независимо от гражданства.

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