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Посылки с сюрпризом: что нашли молдавские правоохранительные органы

CC BY-SA 2.0 / Beck Gusler / package!
Общество
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Сразу несколько членов криминального сообщества задержаны, у них изъяты доказательства противоправной деятельности, деньги и оружие.

КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Правоохранительные органы пресекли деятельность организованной преступной группировки, которая занималась контрабандой и продажей психотропных веществ.

Контрабанда наркотиков
© Photo : Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale
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Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, расследование началось в августе 2019 года и проводилось по трем эпизодам. Сначала в поле зрения правоохранительных органов попала посылка, переданная из Германии, в которой были спрятаны таблетки психотропного характера. Затем под присмотром полицейских эта посылка была передана адресату, которого и задержали в момент получения.

После этого начались комплексные следственные мероприятия по раскрытию схемы контрабанды.

"В конце сентября следователи задержали двоих членов организованной преступной группировки, которые хотели забрать посылку, переданную из Германии в Молдову, в которой находилось 280 таблеток типа Subutex", - отметили в прокуратуре.

По данным следствия, каждая таблетка продавалась по 800-1000 леев (примерно 45-56 долларов).

Полиция. Архивное фото.
© Sputnik / Alexey Filippov
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По запросу прокуроров судебная инстанция поместила их под 30-дневный предварительный арест.

"Во вторник, 2 октября, проведены обыски по месту жительства остальных членов организованной преступной группировки. В результате задержаны на 72 часа четыре человека. А также изъято 220 таблеток разных видов, оружие, деньги и другие предметы, используемые для совершения преступления", - добавили в прокуратуре.

Если вина подозреваемых будет доказана, то фигурантам уголовного дела грозит до 15 лет тюрьмы.

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