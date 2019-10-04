Деньги на ветер: Минздрав поделился подробностями сделки по закупке инсулина

Несмотря на то, что применение препарата Strim было приостановлено, некоторых пациентов продолжат им лечить. По данным на 2019-й год, в Молдове в общей сложности свыше 16-ти тысяч диабетиков нуждаются в инъекциях инсулина.

КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты предоставило объемную версию инсулинового скандала. Последние данные журналистам рассказала глава ведомства Алла Немеренко.

Завышенные цифры

Инсулиновый скандал в Молдове разгорелся на фоне решения Минздрава о закупке крупной партии данного препарата, принятого осенью прошлого года. Действующий министр Алла Немеренко, рассказала о том, как принималось скандальное решение.

По ее словам в октябре 2018-го теперь уже экс-министр Сильвия Раду созвала заседание, на котором появилось предложение о закупке аналогов инсулина для всех пациентов, принимающих этот препарат.

Как сейчас поясняют в ведомстве, аналог инсулина назначается врачом индивидуально в зависимости от особенностей организма пациента. Не все участники заседания были согласны с этим предложением, поэтому в Минздраве была создана еще одна структура для рассмотрения инсулинового вопроса.

"Несмотря на то, что в Минздраве существовала комиссия из эндокринологов, был создан консультативный совет, то есть параллельная структура. Именно он предложил увеличить число пациентов, которые должны перейти на аналоги. Более того, предлагался также переход на них тех пациентов, которые уже успешно лечились инсулином человека", - пояснила Немеренко.

Исходя из этого решения, суммы на закупки инсулина были увеличены с 21-го миллиона леев до 105-ти. Также в несколько раз были завышены данные о числе пациентов, которым необходим инсулин.

Куда девать излишки

Параллельно с приписками, осуществленными прежним руководством министерства, был изменен поставщик инсулина в Молдову. Новый препарат марки Strim стали закупать на Украине, а пациентов обязали переходить на лечение этим медикаментом. Как заявила Немеренко, с этой целью даже был издан специальный приказ, хотя врач не имеет права заставить больного менять лекарства.

"Переход на новый препарат требует дополнительного времени. Оно нужно, чтобы проинформировать пациентов о медикаменте и о его действии, чтобы обучить больных им пользоваться, а также зарегистрировать возможные побочные действия", - пояснила глава Минздрава.

Переход на новое лекарство для диабетиков также усложнялся тем, что в стране не хватает эндокринологов. В 9-ти районах республики врачи этой специализации отсутствуют вовсе.

По мере применения Strim стал вызывать побочные эффекты, и Агентство по медикаментам в какой- то момент временно приостановило его использование. Сейчас украинским препаратом пользуются только три тысячи пациентов. Как заявила Немеренко, эти люди и дальше продолжат лечение лекарством, закупаемым на Украине, но других диабетиков переводить на этот препарат в принудительном порядке уже не будут. Как быть с излишками сейчас решает Агенство госзакупок. Контракт на поставку этого лекарства выполнен пока на 15%.

"Министерство обратилось в Агенство госзакупок с тем, чтобы оно инициировало подписание дополнительного контракта о сокращении объема поставок. Иначе мы выбросим деньга на ветер", - рассказал министр здравоохранения.

Немеренко опровергла слухи о том, что в Молдове сейчас не хватает инсулина для всех диабетиков. Министр также напомнила, что дело о закупках инсулина расследуется Национальным антикоррупционным Центром.

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