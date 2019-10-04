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Правосудие

Арестовывать или нет: что решил суд относительно задержанного председателя ВСП

CC0 / Pixabay / Daniel_B_photos
Общество
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Ион Друцэ был сегодня заслушан инстанцией в качестве обвиняемого по уголовному делу о незаконном обогащении.

КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Запрос Антикорупционной прокуратуры о применении к задержанному меры пресечения в виде предварительного ареста сроком на 30 дней был отклонен Судом сектора Чеканы муниципия Кишинев.

Председатель ВСП Ион Друцэ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мандат на арест на имя Иона Друцэ: что решают прокуроры

Информацию подтвердил Sputnik Молдова пресс-секретарь Генпрокуратуры Эмил Гайтур. В результате судебного решения председатель Высшей судебной палаты Молдовы (ВСП) Ион Друцэ был выпущен из под стражи в зале суда, но за ним сохраняется статус подозреваемого.

В среду, 2 октября, Антикорупционная прокуратура объявила о задержании Друцэ на 72 часа. Это произошло после его допроса и на основе обнаружения в рамках обысков в кабинете и по месту жительства предметов, по поводу которых есть обоснованное подозрение в незаконном обогащении.

Ранее Друцэ подал заявление об отставке с поста главы ВСП, но ее еще не утвердил Высший совет магистратуры.

Лишение иммунитета и обыски

Высший совет магистратуры 24 сентября лишил Друцэ иммунитета. Основанием для этого стал запрос и.о. генпрокурора Думитру Робу. Также было открыто уголовное дело по факту незаконного обогащения.

Ион Друцэ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Воскресные обыски: Иона Друцэ ждут в прокуратуре

В тот же день прокуроры по борьбе с коррупцией и офицеры Национального антикоррупционного центра (НАЦ) провели обыски в кабинете главы ВСП. А в конце прошлой недели прокуроры обыскали и дом Друцэ.

Основаниями для уголовного преследования, как уточнили в Генпрокуратуре, стало обращение Службы информации и безопасности, проанализировавшей имущество семьи Друцэ, приобретенное в 2016-2019 годах.

"Констатировано существенное расхождение с его законными доходами", - сообщили в ведомстве.

Именно поэтому уголовное дело было открыто на основании части 2 статьи 330/2 УК РМ. В ходе обыска рабочем кабинете Друцэ изъяты деньги (их происхождение остается неясным), компьютер для проверки информации, а также документы, необходимые для расследования.

Согласно действующему законодательству, Друцэ может грозить штраф в 8-10 тысяч условных единиц (400-500 тысяч леев) или тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.

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