Праздник вина в Кишиневе: что радует, а что печалит

Кишинев сегодня гуляет. Вопреки не очень праздничной погоде, люди пришли в центр столицы, где для них подготовлена разнообразная развлекательная программа.

КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. Ежегодно в первые выходные октября в Молдове проводится Национальный День вина. Нынешнее событие уже восемнадцатое по счету.

Более 60 предприятий выставят свою продукцию

Праздник был задуман как своеобразная выставка достижений в области виноделия. Каждый год молдавские производители представляют свою продукцию на суд любителей и профессионалов.

Впервые Винный город простираться от Площади Великого Национального Собрания до сквера Кафедрального собора. Тут разместились и "Винная школа" и "Крестьянский двор", а на сцене пешеходной улицы Евгения Доги выступят сегодня отечественные артисты и зарубежные артисты.

Любой совершеннолетний может сегодня продегустировать вина 65 винодельческих предприятий. Их месторасположение на фестивале отмечено на специальной карте.

Национальный День вина — праздник, который стремятся посетить не только граждане страны, но и иностранцы. Например, в прошлом году побывали более 60 тысяч гостей из-за рубежа.

Что мешает прославиться хорошим молдавским винам

Среди посетителей - просто туристы, любители вина и винные эксперты.

Например, в Кишинев приехал член Союза сомелье и экспертов России Денис Руденко. По его словам, высококачественные молдавские вина практически не представлены на современном российском рынке, а продается только совсем дешевая продукция. И это печально.

"То ли экспортеры боятся, что не смогут продать из-за более высокой цены высококачественную продукцию, то ли российские импортеры стараются брать только недорогую молдавскую продукцию, но вин от лучших виноделен Молдовы в России нет", - сказал Руденко корреспонденту Sputnik.

Он посетовал, что у молодого поколения в России создалось впечатление, что Молдова производит только какие-то недорогие простые вина, что не соответствует истине.

"Можно найти неплохие комратские вина, которые хорошо продаются", - отметил эксперт.

Руденко выразил надежду, что в скором времени российский рынок будет полноценно открыт для молдавских вин.

"Очень хотелось бы, чтобы у вас побыстрее завершились все эти политические конфликты и прочие безобразия. Чтобы остались в прошлом напряженность в молдавско-российских отношениях. Это выгодно нашим странам, простым людям ", - отметил гость.

Когда продолжим гулять?

Прозрачность рынка, взвешенные внешнеполитические отношения, безусловно, будут способствовать экономической выгоде. Не только Россия будет восторгаться молдавским вином, но станут они популярными в других странах и будут узнаваемы на прилавках магазинов всего мира.

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А праздничные мероприятия с дегустацией продолжатся по всей республике и завтра. Кроме того, в Кишиневе все повторится 14 октября! Какой же храмовый праздник города проходит без вина? Так что - добро пожаловать.

Национальный праздник День вина был учрежден правительством республики в 2002 году. Основная цель мероприятия — поддержание винодельческой индустрии, имиджа страны и сохранение культурных традиций.

© Sputnik / Vadim Rusu Национальный День Вина 2019

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