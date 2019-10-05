День вина в Кишиневе: самая полная программа и карта мероприятий

В программе Дня вина-2019 — парад виноделов, дегустации и выставка-продажа продукции порядка 70 молдавских виноделен, мастер-классы ведущих сомелье винной школы и виноделов, концерт, ярмарка народных ремесел и "крестьянский двор".

КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. Национальный День вина празднуют в Молдове 5 и 6 октября 2019 года. Основные мероприятия пройдут в самом сердце Кишинева. В течение двух дней в центре столицы будут работать несколько зон.

Информационный пункт. Посетители смогут получить информацию о программе мероприятия, купить "Паспорт дегустатора" и сувенирную продукцию с символикой мероприятия и Wine of Moldova.

Школа Вина. На этой площадке запланирована серия мастер-классов. Здесь можно узнать о сортах винограда и типах вина, углубиться в тайны молдавских алкогольных напитков и тонкости профессии сомелье, а также научиться правильно и гармонично комбинировать блюда с вином.

Зона отдыха. В центре площади будут расположены две зоны отдыха.

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Крестьянский двор. А в парке кафедрального собора можно посетить стилизованное крестьянское подворье, несколько мастерских по плетению корзин и мебели из виноградной лозы и ивовых прутьев. Здесь же расположены мастерские гончаров, резчиков по дереву, художников, мастеров ручной вышивки и вязания крючком.

Ярмарка ремесленников. На пешеходной улице Е. Дога можно найти и приобрести изделия ручной работы народных мастеров.

Винные туры. В рамках мероприятия будет работать туристический информационный пункт, предназначенный для посетителей, которые хотят открыть для себя винные туристические направления страны. А выбрать есть из чего... Все винодельни Молдовы ждут в эти дни туристов.

Концертная зона. Главная сцена переносится на пешеходную улицу, где выступят местные и зарубежные исполнители – группа Via Dacă, Паша Парфени, група "Tharmis", Lupii&Calancea Band, Dj Marcus Lower, LUIKU (Украина), Vița de Vie (Румыния), Niko de Transilvania (Румыния).

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День вина организован Национальным бюро винограда и вина, министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Ассоциациями производителей винодельческих продуктов с защищенными географическими указаниями "Codru", "Valul lui Traian", "Ștefan Vodă", "Divin", при поддержке стратегического партнера мероприятия – проекта по конкурентоспособности в Молдове, финансируемого USAID и правительством Швеции.

Чтобы не заблудиться на празднике вина Sputnik подготовил карту с подробным объяснением: Что? Где? И когда?

© Sputnik / Vadim Rusu Национальный День Вина 2019

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